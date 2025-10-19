L'Embarrats de Sant Joan de Vilatorrada viu l'edició més multitudinària dels darrers anys

Sant Joan de Vilatorrada ha viscut aquest cap de setmana una de les edicions més reeixides d'Embarrats, la fira que recrea la vila industrial de començaments del segle XX. Amb milers de visitants i una alta participació en totes les activitats, l'esdeveniment ha consolidat el seu paper com a cita imprescindible del calendari cultural del Bages.
Una festa que recupera la memòria industrial
L'edició d'enguany, centrada en la Festa Major de principis del segle XX, ha convertit Sant Joan de Vilatorrada en un autèntic escenari de recreació històrica. Els carrers s'han omplert de personatges d'època, vestits de treballadors, capatassos, forasters i senyoretes, mentre que les antigues fàbriques han obert les seves portes per reviure l'esperit del passat.
Els programes festius de 1908 i 1915 han servit de base per dissenyar un programa ple de detalls històrics, humor i esperit comunitari. Des de l'Associació Embarrats, s'ha destacat la importància de "transformar, per uns dies, el soroll dels telers en música, rialles i gresca compartida", recordant la convivència entre obrers i patrons durant les celebracions populars d'altres temps.
Visites teatralitzades i espectacles plens de vida
Les visites teatralitzades a les antigues fàbriques han tornat a ser l'activitat estrella. Amb totes les sessions plenes, els assistents han pogut conèixer com era el dia a dia a la indústria tèxtil, en un format que combina rigor històric i teatre popular.
També han tingut una gran acollida els espectacles itinerants -La cercavila dels desastres, Els escolanets fugitius i Les xafarderies de la Festa Major-, que han omplert els carrers d'humor, música i crítica social. L'aposta per la creació pròpia i la participació local ha estat clau en l'èxit de l'edició.
Un diumenge amb cercavila gegant i ambient de Festa Major
El diumenge ha estat el dia gran amb la trobada de gegants, que enguany s'ha integrat per primer cop dins del programa d'Embarrats. La cercavila inaugural ha reunit les colles geganteres locals i la comitiva d'Embarrats, en una desfilada que ha omplert els carrers de color i alegria.
El bon temps ha acompanyat durant tot el cap de setmana, fet que ha contribuït a l'afluència massiva de públic. Restaurants i espais d'activitats han registrat plens constants, i tant veïns com visitants han destacat "l'ambient únic i la cura pels detalls" que caracteritzen la fira.
Tradició, gastronomia i homenatge als orígens
A més de les activitats centrals, la Fira d'Artesans i Artistes del Carrer del Riu, els tastos gastronòmics i els homenatges als impulsors de la Festa Tardor -l'origen històric d'Embarrats- han completat un cap de setmana que ha combinat cultura, memòria i festa popular.
Des de l'organització s'ha volgut remarcar que "l'èxit és fruit del treball col·lectiu i de la implicació de tot un poble", i s'ha agraït especialment la col·laboració del veïnat i de les entitats que, any rere any, fan possible aquesta recreació única.
Una fira consolidada al calendari del Bages
Amb aquesta tretzena edició, Embarrats es consolida com un dels esdeveniments més rellevants de la Catalunya Central. Més enllà de la seva vessant festiva, la fira reafirma el seu compromís amb la memòria obrera i el patrimoni industrial, posant en valor la història compartida de Sant Joan de Vilatorrada i la seva gent.