La Fira de Tardor de Navàs omple el poble de visitants en un cap de setmana radiant

Navàs ha viscut aquest cap de setmana una Fira de Tardor multitudinària, amb un ambient esplèndid i activitats molt concorregudes. El bon temps ha afavorit una alta participació tant dissabte com diumenge, amb especial èxit de la caminada entrevinyes i el sopar TastaEntorn, que han omplert els carrers de vida, gastronomia i convivència.
Un dissabte d'alta participació i producte local
La jornada de dissabte va arrencar amb la caminada entrevinyes, una de les activitats més esperades, que va reunir desenes de participants en una ruta de 7 quilòmetres pel paisatge vitivinícola del Pla de Bages. La sortida, guiada per Maria Estruch i el Centre Excursionista de Navàs, va combinar natura i tast de productes locals com els vins de Jaia Viticultor i els embotits de Queviures Victòria.
Al migdia, la plaça de l'Església es va convertir en un espai de trobada amb el vermut, tapes i vins de proximitat, seguit de la presentació del Gegantó i la seva acompanyant, un emotiu acte de cultura popular molt celebrat pels més petits.
A la tarda i al vespre, el protagonisme va ser per al TastaEntorn, una proposta gastronòmica amb tapes i vins locals que va omplir totes les cadires. L'actuació de la Cece Gianotti Band i el concert de Pocasolfes van tancar una jornada vibrant, culminada amb La Bestiesa, una nit musical al pavelló amb PD Ocellet, Tractor Tracks i DJ Costix.
Diumenge: artesania, dansa i cultura popular
El diumenge ha mantingut el mateix ritme de participació. La 44a Fira d'Artesania ha omplert la plaça de l'Ajuntament amb parades, tallers i demostracions d'oficis com la ceràmica, la cistelleria, la llauneria o el vidre bufat. Alhora, la 28a Trobada de Puntaires i la 37a Roda d'Esbarts de la Catalunya Central han donat un toc tradicional a la matinal.
A la tarda, els jocs infantils Xics del Xurrac han atret nombroses famílies, i l'audició de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell posa el punt final a un cap de setmana rodó.
Una fira consolidada i viva
Amb aquesta edició, la Fira de Tardor de Navàs ha confirmat el seu bon estat de salut, mantenint l'equilibri entre tradició, cultura, gastronomia i participació ciutadana. L'èxit d'aquest cap de setmana, ajudat per un temps radiant, consolida la cita com un dels esdeveniments més estimats i esperats del calendari navassenc.