La primera Cursa Antiracista de Manresa omple els carrers amb un clam per la convivència

Manresa ha viscut aquest dissabte una jornada esportiva i reivindicativa amb la celebració de la primera Cursa Antiracista, organitzada pel col·lectiu Mai Més. Un miler de persones han participat en una cita que ha combinat esport, convivència i compromís social, convertint els carrers de la ciutat en un clam contra el racisme i els discursos d'odi.
Una cursa multitudinària pel centre de la ciutat
La ciutat de Manresa s'ha despertat aquest dissabte amb un ambient vibrant i ple d'energia. La zona esportiva del Congost ha estat l'escenari del tret de sortida de la primera Cursa Antiracista, una iniciativa impulsada per la plataforma Mai Més per reivindicar la convivència i plantar cara al racisme i al feixisme.
La prova, de cinc quilòmetres, ha seguit un recorregut que ha travessat alguns dels punts més emblemàtics del centre urbà: la carretera de Sant Joan, el Passeig del Riu, les muralles de Sant Francesc i Sant Domènec, la plaça Sant Domènec, el carrer del Born, el Passeig de la República, la plaça Reforma i, de nou, el Passeig del Riu i la carretera de Sant Joan fins a arribar novament al Congost, on també hi havia la meta.
L'ambient ha estat tant reivindicatiu com festiu, amb participants de totes les edats i procedències. Moltes persones han volgut sumar-se a la cursa no només per fer esport, sinó també per expressar el seu rebuig als discursos d'odi i a les actituds racistes.
En categoria masculina, el triomf ha estat per Bernat Julià, seguit d'Alberto Segura i Albert Parera. En categoria femenina, Meritxell Tarragó s'ha imposat per davant de Núria Sant i Irene Sanchís. Entre els participants hi havia l'alcalde Marc Aloy i el regidor d'Esports Anjo Valentí.
Un acte festiu i reivindicatiu
La cursa ha estat el punt central d'una jornada que ha anat molt més enllà de l'esport. A l'espai del Congost, un cop finalitzada la prova, s'hi ha celebrat una fira d'entitats, amb la participació de col·lectius que treballen per la igualtat, la inclusió i els drets humans. També s'hi han programat monòlegs, actuacions i un dinar popular, que han servit per reforçar vincles entre els veïns i per compartir experiències.
Al migdia ha tingut lloc el cros infantil d'un quilòmetre, pensat perquè els més petits també poguessin formar part d'aquesta festa per la convivència. L'activitat ha omplert de rialles i entusiasme la zona d'arribada, convertint el Congost en un espai de trobada intergeneracional i intercultural.
Des de la plataforma Mai Més han valorat el suport de la ciutadania i poder posar en valor el missatge de la jornada. Han destacat que han aconseguit "reunir gairebé mil persones, moltes més que les que va reunir la cursa oficial", i que l'acte era “més necessari que mai davant el creixement dels discursos reaccionaris i de les organitzacions feixistes".
"Transformar aquest pensament en auge"
Mai Més ha valorat que la cursa neix de la necessitat de transformar el pensament reaccionari que s'estén en la societat i que busca culpabilitzar les persones migrades "com a responsables de tots els mals". Ha remarcat que l'objectiu era socialitzar un missatge antiracista i integrador, fent-ho a través d'un acte aglutinador i obert a tothom.
La plataforma ha subratllat que "el feixisme s'ha de combatre des de tot arreu i des de tots els fronts", també des del feminisme, l'ecologisme o l'anticapitalisme, i ha afirmat que el moviment continuarà treballant per construir comunitats fortes i teixir aliances socials.
Les portaveus han assegurat que aquesta primera cursa no serà l'última: "En vindran moltíssimes més. No ens volem quedar aquí; volem seguir organitzant jornades i actes per aglutinar gent, no només des de l'esport, sinó també des de l'oci".
Una ciutat que es mobilitza
L'èxit de participació confirma la gran resposta ciutadana que ja s'havia fet evident en els dies previs, amb totes les inscripcions exhaurides. Des de Mai Més, entitat organitzadora, ja havien destacat que aquesta mobilització demostrava que "hi ha molta gent disposada a defensar la convivència i a plantar cara als discursos que fomenten l'odi".
El suport d'entitats, clubs esportius i associacions locals ha estat clau per fer possible la cursa, que ha comptat també amb la implicació de voluntaris i col·laboradors. L'organització ha destacat la presència de persones provinents de diferents barris i col·lectius, fet que ha convertit la jornada en un reflex de la diversitat real de Manresa.
Un projecte amb futur
Amb aquesta primera edició, el col·lectiu Mai Més ha deixat clar que la Cursa Antiracista ha arribat per quedar-se. Les organitzadores ja han expressat la seva voluntat de repetir i ampliar la iniciativa en els pròxims anys, convertint-la en un esdeveniment de referència al calendari manresà.
La jornada ha demostrat que l'esport pot ser una eina poderosa per a la transformació social, capaç de reunir persones de procedències, edats i creences diferents sota una mateixa bandera: la de la convivència i la igualtat.
En un moment en què els discursos d'odi guanyen presència en molts àmbits, la resposta ciutadana a la primera Cursa Antiracista de Manresa envia un missatge clar i contundent: la ciutat vol ser un espai de convivència, diversitat i resistència davant l'exclusió.