La trobada d'arquitectes de la Catalunya Central reivindica el paper transformador de l'arquitectura

La Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha celebrat aquest divendres la seva trobada anual, una jornada que ha servit per reivindicar el paper clau de l'arquitectura en la transformació de les ciutats i el desenvolupament territorial. Les activitats s'han desenvolupat a la Fàbrica Nova i L'Anònima de Manresa, dos espais emblemàtics de la renovació urbana de la ciutat.
Una jornada per reflexionar sobre el paper de l'arquitectura
La trobada anual dels arquitectes de la Catalunya Central ha començat amb una visita tècnica a la Fàbrica Nova, conduïda per Manuel Julià Verdaguer, de JAAS Arquitectes, responsable del projecte de rehabilitació d'aquest edifici industrial. Tot seguit, els participants han visitat L'Anònima, guiats per l'arquitecta Meritxell Inaraja Genís, directora del projecte de recuperació d'aquest espai patrimonial, per conèixer dues actuacions representatives de la nova etapa urbana i arquitectònica de Manresa.
Després de les visites, han tingut lloc els parlaments institucionals, que han comptat amb les intervencions de Claudina Relat, presidenta de la Demarcació del COAC; Patricia Alonso, directora dels Serveis Territorials d'Administració Local; Marc Aloy, alcalde de Manresa, i Guim Costa, degà del COAC, que ha clos l'acte.
Balanç de mandat i nous reptes del COAC
En la seva intervenció, Claudina Relat ha repassat les principals fites assolides durant els darrers quatre anys, entre les quals ha destacat el desplegament territorial, la integració interna i la modernització de la professió. També ha subratllat l'aposta per la intel·ligència artificial aplicada a l'arquitectura, la col·laboració amb les IITS per agilitzar tràmits i la consolidació de les dues seus de la Demarcació, a Vic i Manresa.
Relat ha explicat que a Vic s'ha impulsat un pla patrimonial, s'han renovat els espais interiors i millorat la climatització i la domòtica, a més d'ampliar horaris d'exposició. Pel que fa a Manresa, ha remarcat que les obres previstes per al gener de 2026 han permès allargar el conveni municipal trenta anys més, fet que reforça la presència institucional i el servei al col·lectiu professional.
Reconeixements i cohesió del col·lectiu
Durant la trobada, el COAC ha reconegut els arquitectes que enguany celebren 25 anys de col·legiació i ha donat la benvinguda als nous professionals que s'incorporen al col·lectiu.
La Trobada d'Arquitectes de les Comarques Centrals s'ha consolidat com una de les cites més rellevants i festives del COAC al territori. Més enllà del component institucional, l'acte ha servit per reforçar els vincles professionals i la cohesió del col·lectiu, i per reafirmar el compromís de la professió amb la innovació, la sostenibilitat i el futur de l'arquitectura a la Catalunya Central.