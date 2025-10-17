Les grans figures de la natació estatal tornen a Manresa pel 69è Trofeu Fèlix Serra Santamans

Les piscines Manel Estiarte i Duocastella de Manresa acolliran aquest diumenge, 19 d'octubre, el 69è Trofeu Fèlix Serra Santamans, primera parada del Circuit Català de Trofeus. La cita, amb entrada gratuïta i doble sessió, reunirà alguns dels millors nedadors de l'Estat, entre ells medallistes mundials i olímpics, en una jornada que tornarà a situar Manresa al centre de la natació catalana.
L'elit de la natació torna a Manresa
Manresa tornarà a ser aquest diumenge un dels epicentres de la natació catalana i estatal. El Club Natació Manresa organitza la primera etapa del Circuit Català de Trofeus, el Trofeu Fèlix Serra Santamans, amb el suport d'Occidente. Es tracta d'una de les competicions més tradicionals i prestigioses del calendari nacional, que enguany arriba a la seva 69a edició.
La competició es disputarà a les piscines Manel Estiarte i Duocastella, amb entrada gratuïta per al públic i dues sessions: al matí (a partir de les 9) i a la tarda (a les 4). L'organització espera una gran afluència d'aficionats per veure en acció diversos noms propis de la natació internacional.
Noms d'alt nivell al cartell
Entre els participants destaquen autèntiques figures de primer nivell. El campió mundial Hugo González (CN Terrassa), or en 200 esquena i plata en 100 esquena al Mundial 2024, serà una de les estrelles. També hi serà Sergio de Celis (CN Sabadell), recordman d'Espanya en 100 lliures en piscina curta i participant als Jocs Olímpics de París 2024.
Altres noms destacats són César Castro (CN Terrassa), record d'Espanya en 200 lliures, i les nedadores Ainhoa Campabadal i África Zamorano (CN Sant Andreu), totes dues olímpiques a París i amb diversos rècords d'Espanya i Catalunya.
Amb aquest cartell, el Trofeu Fèlix Serra Santamans es consolida com una de les grans cites de l'any i una oportunitat única per veure de prop l'elit de la natació estatal.
Participació local i esperit de club
El CN Manresa també hi tindrà una àmplia representació amb Anna Salvans, Pol Salvans, Auria Suñé, Iris Rodríguez, Arnau Dalmau, Nídia Vidal, Jan Díez, Xi Xin i Joan Perramon. Els nedadors manresans afronten la competició "amb molta il·lusió i amb la voluntat de competir al màxim davant del seu públic", compartint piscina amb alguns dels millors especialistes del país.
Amb aquesta edició, el Trofeu Fèlix Serra Santamans reafirma la seva condició de referent esportiu i sentimental per al club i per a la ciutat, mantenint viu l'esperit del llegat del CN Manresa i projectant el nom de la capital del Bages en l'àmbit esportiu català.