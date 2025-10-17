El Covisa Manresa buscarà els primers punts de la temporada a la pista del CCR Castelldefels

El Covisa Manresa visitarà aquest dissabte a les 6 de la tarda el pavelló de Can Roca per enfrontar-se al Cercle Cultural Recreatiu Castelldefels, en un partit clau per començar a sumar punts després d'un inici de temporada complicat. Els manresans necessiten reaccionar per evitar que la situació s'enredi més, mentre que els del Baix Llobregat volen consolidar-se en la categoria després del seu retorn.
Un partit per reaccionar
Després d'unes primeres jornades sense aconseguir cap victòria, el Covisa Manresa afronta aquest desplaçament amb la urgència d'aixecar el cap i sumar els primers punts del curs. Les jornades passen i els resultats no arriben, i el duel de dissabte es presenta com una oportunitat ideal per trencar la dinàmica i començar a guanyar confiança.
El rival, el CCR Castelldefels, és un equip recent ascendit que combina joventut i veterania. Els seus partits acostumen a ser molt igualats i amb pocs gols, fet que anticipa un duel intens i ajustat. En les cinc jornades disputades, el conjunt de Castelldefels ha sumat una victòria (4-2 davant el Playas Castellón), un empat (2-2 contra l'Industrias) i tres derrotes: 7-6 a Cocentaina amb Ye Faky, 0-3 a casa contra l'Hospitalet i 4-3 al Pavelló Nord davant el Natació. En total, acumula 15 gols a favor i 18 en contra.
Un rival en creixement i un Covisa amb baixes
El CCR arriba a aquesta cita després de completar una remuntada esportiva notable, amb tres ascensos consecutius que l'han fet tornar a la categoria després d'haver caigut fins a Primera Catalana. El seu pas per Segona B va ser breu però exitós, amb títols i sotscampionats que van quedar sense recompensa administrativa.
Pel que fa al Covisa Manresa, l'equip arrossega les baixes per lesió de Checa i Aleix Pérez, dues absències sensibles en un partit on els del Pujolet necessiten sumar sí o sí per començar a revertir el rumb.