Laia Font i Thierno Diallo, a punt per començar en el Campionat del Món a Jakarta

Els gimnastes de l'Egiba Laia Font i Thierno Diallo representaran Espanya al Campionat del Món de gimnàstica artística que se celebrarà del 19 al 25 d'octubre a Jakarta (Indonèsia). L'entrenador manresà Xavier Casimiro també forma part de l'expedició com a tècnic de l'equip femení.
Dues promeses manresanes al màxim nivell internacional
El club Egiba de Manresa torna a situar-se a l'elit de la gimnàstica artística mundial amb la participació de Laia Font i Thierno Diallo al Campionat del Món, que tindrà lloc entre el 19 i el 25 d'octubre a Jakarta (Indonèsia). Tots dos han estat convocats per la selecció espanyola, consolidant així el seu paper destacat dins l'estructura estatal d'aquest esport. Tant Font com Diallo tindran una participació all around, o sigui, prendran part en tots els aparells.
Laia Font, una de les joves realitats més sòlides de la gimnàstica femenina catalana, i Thierno Diallo, habitual a les cites internacionals i membre de l'equip olímpic espanyol, afronten el Mundial amb la il·lusió i la responsabilitat de competir entre els millors gimnastes del planeta.
Preparació i calendari de competició
L'expedició espanyola ja és a Indonèsia per aclimatar-se a l'horari i completar els entrenaments previs. Segons el calendari oficial, els gimnastes masculins tindran l'entrenament de podi aquest dijous i disputaran la fase classificatòria diumenge, mentre que l'equip femení farà el podi dissabte i el classificatori dimarts.
El tècnic de l'Egiba, Xavier Casimiro, també forma part de la delegació com a entrenador de la formació femenina, un reconeixement a la seva trajectòria i a la feina desenvolupada des de Manresa, que en els darrers anys ha convertit el club en el principal referent estatal de la gimnàstica artística.
L'Egiba, planter de talent i projecció
Amb aquesta nova participació en una competició mundial, l'Egiba reforça la seva presència internacional i demostra, un cop més, la qualitat del treball formatiu que s'hi duu a terme. El club manresà continua sent un dels principals vivers de talent gimnàstic de Catalunya i de l'Estat, amb esportistes que han participat en campionats europeus, mundials i fins i tot als Jocs Olímpics.