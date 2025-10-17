El CE Manresa arrenca els actes dels 120 anys amb un homenatge als seus orígens

El Centre d'Esports Manresa ha donat el tret de sortida a la commemoració dels seus 120 anys amb un acte simbòlic al Museu del Barroc de Catalunya, a la plaça de Sant Ignasi, l'escenari dels seus primers partits el 1906. La presentació ha servit per mostrar les noves equipacions, reunir diverses generacions de jugadors i anunciar els principals esdeveniments que el club organitzarà durant la temporada per celebrar aquesta efemèride històrica.
El Museu del Barroc de Catalunya, punt d'origen i homenatge als inicis
El CE Manresa ha volgut iniciar la celebració dels seus 120 anys d'història tornant als orígens. Aquesta divendres, la plaça de Sant Ignasi i el Museu de Manresa - Museu del Barroc han estat l'escenari del primer acte oficial de l'aniversari, just a l'indret on el club va disputar els seus primers partits, l'any 1906. La cita ha aplegat jugadors, tècnics, directius, aficionats i representants institucionals en un ambient de retrobament amb la història i de reivindicació del paper del club dins la ciutat.
L'acte ha començat amb una desfilada de les noves equipacions per a la temporada commemorativa, que recuperen els elements més clàssics de la indumentària manresana: els pantalons blaus i les franges blanc-i-vermelles tradicionals. Els encarregats de lluir-les han estat els jugadors i jugadores dels primers equips masculí i femení, acompanyats per nois i noies de la base.
La gran sorpresa de la jornada ha estat la participació de quatre figures històriques del club: Juan Antonio el capi Martínez, de les dècades dels 70 i 80; Miguel Porcel, també dels anys 70; Víctor Casado, dels 90; i Roger Pont, el davanter de referència a començaments dels 2000. La seva presència ha servit per unir passat i present i per reconèixer la trajectòria de tots aquells que han contribuït a fer gran el CE Manresa.
Una celebració amb molts actes durant la temporada
El club del Congost ha aprofitat la posada en escena per anunciar els diferents actes que es faran al llarg de la temporada amb motiu dels 120 anys. Entre les activitats destacades hi ha el sorteig dels 120 anys, que inclourà samarretes signades per exjugadors com Marc Pubill, ara a l'Atlético de Madrid, les botes de la migcampista de la Reial Societat Paula Fernández i altres regals aportats per establiments de la UBIC de Manresa. El sorteig se celebrarà el Dia de la Llum.
També es prepara una exposició dedicada als futbolistes més importants de la història del club, amb recerca a càrrec del delegat José Sánchez. A més, el partit de lliga contra el Peralada, previst per al novembre, serà gratuït per a tothom.
Altres iniciatives inclouen la confecció d'una bufanda dels 120 anys, el regal d'una samarreta del Centenari, i una visita dels primers equips masculí i femení al Museu del Centre d'Esports. Paral·lelament, el club estrenarà una nova pàgina web amb la col·laboració d'All 4 Clubs i treballa en un partit amistós amb un rival de nivell per cloure els actes commemoratius.
Reivindicació del club i suport institucional
En la seva intervenció, el directiu Francesc Sòria ha explicat el motiu d'iniciar la celebració al Museu del Barroc, com a reconeixement al lloc on va néixer el futbol manresà. Sòria ha reivindicat el paper del club com a símbol de la ciutat i ha fet una crida "a la complicitat de la ciutat, l'afició i especialment de les institucions per donar suport a un club històric que viu una de les seves millors etapes al Congost".
L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde Marc Aloy, que ha tancat la jornada abans d'una sessió de fotografies dels jugadors i models dins el Museu del Barroc, col·laborador en l'esdeveniment. També hi han assistit el regidor d'Esports, Anjo Valentí, el representant de la FCF a la Catalunya Central, Esteve Olivella, així com membres de la junta, patrocinadors, coordinadors i nombrosos socis i seguidors.
Amb aquesta posada en escena, el CE Manresa dona el tret de sortida a un any ple d'actes per celebrar més d'un segle d'història, passió i compromís amb la ciutat.