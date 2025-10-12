El CE Manresa guanya amb ofici a Tona amb un doblet d'Ezzarfani i segueix a la zona alta

El CE Manresa ha sumat una nova victòria a domicili després de derrotar la UE Tona per 0 a 2 en un partit sense gaire ritme ni ocasions clares. Dos gols consecutius de Moha Ezzarfani, als minuts 36 i 38 de la primera part, han estat suficients per assegurar els tres punts. Els manresans, sòlids en defensa i efectius en atac, es mantenen a la part alta de la classificació amb 11 punts en sis jornades.
Ezzarfani decideix el partit abans del descans
L'enfrontament, disputat al camp de la UE Tona, ha començat amb molt respecte entre tots dos equips. El joc, travat i sense profunditat, s'ha concentrat al mig del camp, amb poques arribades clares a les àrees. Els locals, més còmodes amb la pilota, intentaven imposar el seu ritme, però el CE Manresa ha sabut esperar el seu moment.
Quan millor semblava estar el Tona, han arribat dos cops consecutius que han trencat el partit. Moha Ezzarfani ha obert el marcador al minut 36 amb una acció ràpida dins l'àrea, i només dos minuts més tard ha tornat a veure porteria amb una rematada que ha deixat sense resposta la defensa osonenca. En menys de tres minuts, el davanter manresà havia encarrilat la victòria amb un doblet letal.
Un segon temps sense lluïment però amb control
Després del descans, el partit ha perdut intensitat. El Tona ha tingut més possessió, però sense trobar la manera de superar una defensa manresana molt ben col·locada. Els homes de Sergi Trullàs han mostrat maduresa i ordre tàctic per mantenir a ratlla els intents locals i conservar el resultat sense patir en excés.
Els darrers vint minuts han estat els més exigents per al CE Manresa, amb una pressió creixent del conjunt local que ha buscat reduir diferències. Tot i això, la solidesa defensiva dels bagencs i les intervencions segures de Pulido han evitat qualsevol ensurt. El 0-2 no s'ha mogut i ha certificat una nova victòria després de dues jornades sense aconseguir-la.
Bon moment i mirada posada en el Congost
Amb aquest triomf, el CE Manresa suma 11 punts, fruit de tres victòries, dos empats i una sola derrota, i continua en una posició destacada a la taula. L'equip confirma el seu bon inici de temporada, demostrant que sap competir tant a casa com a fora i que és capaç de guanyar fins i tot en partits poc brillants.
El proper compromís serà al Congost, on els manresans rebran la Fundació Esportiva Grama en un duel que pot consolidar encara més la seva bona trajectòria.