El Covisa Manresa s'enfonsa al Pujolet amb una nova derrota i les alarmes ja sonen fort

El Covisa Manresa continua immers en una dinàmica molt negativa després de perdre per 4 a 7 davant el FS Canet al Pujolet. L'equip bagenc, que havia començat amb bon peu i dominava al descans, ha vist com el rival li passava per sobre a la represa. La derrota, una més en aquest inici de temporada, manté els de Manresa sense puntuar i amb les alarmes activades.
Un inici prometedor que s'apaga massa aviat
L'equip d'Antonio Mesa havia sortit amb determinació per tallar la mala ratxa, i ho ha demostrat des del primer segon: Asis ha obert el marcador quan tot just s'havien jugat 15 segons (1-0). El gol i les bones sensacions inicials feien pensar que el Covisa Manresa podria trencar la seva mala dinàmica.
El FS Canet, però, ha reaccionat ràpidament amb l'empat de Rosa al minut 4. El partit s'ha convertit en un intercanvi constant d'ocasions fins que Mujal, al minut 17, ha culminat una contra per tornar a avançar els locals (2-1). Tot semblava encaminat a un descans amb avantatge, però una acció d'estratègia dels visitants ha situat l'empat a 2-2 just abans del descans.
El Canet destrossa el partit en pocs minuts
La segona part ha estat una autèntica desfeta per al Covisa Manresa. En només cinc minuts, el conjunt maresmenc ha trencat el partit: Grau, Biel, Corberó i Gerard han marcay en ràpida successió, aprofitant errors defensius i la expulsió d'Ambros per doble groga, una decisió molt protestada pel públic del Pujolet.
Amb el marcador situat en 2-6, els manresans han quedat tocats i sense capacitat de resposta. El Canet, molt efectiu en atac i contundent en defensa, ha controlat el joc amb solvència davant un rival desconcertat i sense idees.
Reacció tardana i impotent dels locals
Antonio Mesa ha intentat canviar la dinàmica amb joc de cinc quan encara quedaven deu minuts per jugar-se, però el gol de Santa (3-6) només ha servit per maquillar momentàniament el resultat. Els visitants han sabut gestionar bé l'avantatge i han mantingut el control fins al final, amb un nou gol de Donadeu (3-7) i la darrera diana d'Asis (4-7) abans de la botzina.
El resultat final reflecteix la duresa del moment que travessa l'equip manresà: tot i començar bé, es veu incapaç de sostenir el ritme i paga molt cars els errors defensius.
Les alarmes s'encenen al Pujolet
Amb aquesta nova derrota, el Covisa Manresa continuarà una jornada més al fons de la classificació, encara sense sumar cap punt. La situació és preocupant i obliga el conjunt manresà a reaccionar aviat si no vol complicar-se el futur en la competició.