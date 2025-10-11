El CB Navàs Viscola continua invicte després d'un triomf marcat per un inici caòtic

El CB Navàs Viscola ha mantingut el seu ple de victòries en l'inici de la Tercera FEB després de derrotar el CB Andratx per 73-64 al Pavelló Municipal de Navàs. El partit, però, ha estat marcat pels problemes logístics del conjunt mallorquí, que ha arribat tard per un retard en el vol. Tot i l'inici anòmal, l'equip local ha mostrat solidesa des del primer quart i ha sabut controlar el matx fins al final.
Un inici accidentat amb retard a l'hora del partit
El matx havia de començar a la tarda, però l'arribada tardana del CB Andratx -que viatjava des de Mallorca i ha patit un retard en el vol- ha obligat a ajornar l'inici durant una estona. Tot i la incomoditat de la situació i l'escàs escalfament del conjunt visitant, el CB Navàs Viscola ha mantingut la calma i ha esperat esportivament el rival.
Quan la pilota ha començat a botar, els de Navàs han sortit amb una gran intensitat per aprofitar el desconcert inicial del rival. El primer quart s'ha tancat amb un clar 25-9, amb domini en el rebot i encert en el tir.
Els mallorquins reaccionen, però el Navàs aguanta el ritme
A mesura que avançava el partit, l'Andratx ha entrat progressivament en joc. El conjunt balear ha millorat en defensa i ha aconseguit frenar l'allau ofensiva local. Tot i això, el CB Navàs Viscola ha mantingut el control al descans, amb un marcador de 42-27.
El tercer quart ha estat el més igualat del partit: els visitants han ajustat la seva defensa i han aprofitat per reduir la diferència fins al 58-51. El duel semblava obert, però els bagencs han sabut reaccionar amb ofici i han tancat el matx amb serenor, imposant-se finalment per 73-64.
Keita lidera el joc ofensiu dels locals
El jugador més destacat del partit ha estat Keita, que ha liderat l'anotació del CB Navàs Viscola amb 16 punts. Amb aquest triomf, el Navàs Viscola suma dues victòries en dos partits i confirma les bones sensacions del debut.
El pròxim repte, també a casa
El pròxim dissabte, el CB Navàs Viscola tornarà a jugar davant la seva afició, aquest cop contra el CB Cornellà, en un partit que servirà per comprovar si els bagencs poden mantenir el seu estat de forma i seguir al capdavant de la classificació.