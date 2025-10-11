El CB Artés firma un inici de somni a la Súper Copa amb cinc victòries en cinc partits

El CB Artés viu un moment dolç en el seu debut a la Súper Copa de bàsquet. L'equip bagenc ha sumat la cinquena victòria consecutiva aquest dissabte, després de derrotar a domicili el Maristes Ademar per un ajustat 62-65. Tot i els intents de reacció locals, els d'Artés han mantingut el control del partit des del primer quart i continuen invictes al capdavant de la classificació.
Un inici de competició impecable
L'estrena del CB Artés a la Súper Copa no podia ser més esperançadora. L'equip ha sumat cinc victòries en cinc partits, un registre que el situa com a líder en solitari i confirma la seva bona adaptació a la nova categoria. En aquesta cinquena jornada, els bagencs han tornat a demostrar solidesa i caràcter competitiu en un duel intens a la pista del Maristes Ademar, que ha acabat amb un ajustat 62-65.
Malgrat el marcador final, l'Artés ha dominat bona part del partit. El primer quart s'ha tancat amb un 10-14 favorable, i a la mitja part els visitants ja havien ampliat la renda fins al 27-39, el màxim avantatge del matx.
El Maristes reacciona, però l'Artés aguanta ferm
El tercer quart ha portat una reacció de l'equip local, que ha retallat diferències fins al 40-47, posant pressió als artesencs. En el tram final, el Maristes Ademar ha arribat fins i tot a posar-se per davant per moments, però el conjunt del Bages ha sabut recuperar el ritme i tancar el partit amb ofici.
Amb un resultat final de 62-65, l'Artés ha demostrat que també sap guanyar patint, un aspecte clau per mantenir-se a dalt en una competició tan exigent com la Súper Copa.
Ferran Mas, màxim anotador i referència ofensiva
El gran protagonista del partit ha estat Ferran Mas, que ha signat una actuació destacada amb 19 punts, incloent-hi cinc triples de set intents. El seu encert exterior ha estat decisiu per mantenir el control del marcador en els moments clau i per neutralitzar els parcials de l'equip rival.
Més enllà de les estadístiques individuals, l'Artés ha tornat a mostrar un joc coral, amb una bona aportació defensiva i capacitat per gestionar els temps del partit.
Lideratge sòlid i confiança creixent
Amb aquesta nova victòria, el CB Artés continua com a líder invicte de la competició i reforça la seva candidatura a ser una de les revelacions de la temporada. L'equip bagenc, que afronta la seva primera experiència a la Súper Copa, està demostrant una gran maduresa col·lectiva i un esperit competitiu que li permet superar rivals amb més experiència a la categoria.
El pròxim repte per als bagencs és mantenir la línia de victòries el proper dissabte, a casa, contra el CB IPSI.