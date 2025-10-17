El Baxi Manresa buscarà contra el Gran Canaria el pòquer de triomfs consecutius

El ritme vertiginós de competició continua per al Baxi Manresa, que dissabte rebrà el Dreamland Gran Canaria (18.00h. DAZN). L'equip de Diego Ocampo buscarà la seva quarta victòria consecutiva al Nou Congost davant un públic que tornarà a omplir les graderies. Queden un centenar d'entrades a la venda. La victòria permetria als bagencs igualar el balanç de Lliga Endesa amb de l'Eurocup i afrontar amb tranquil·litat la propera setmana que tindrà dos desplaçaments molt complicats (Salònica i Madrid).
Gustav Knudsen ja està recuperat de la seva lesió i estarà a disposició de Diego Ocampo. El danès pot jugar a les posicions de tres i de quatre. La idea del tècnic del Baxi Manresa és consolidar-lo com a tres si bé pot ajudar fent altres funcions. "S'ha d'estabilitzar en una posició i aquesta és de la tres. I més després de la lesió. Si l'anem canviant de lloc serà més difícil per a ell". Disposar de tretze jugadors obligarà a descartar-ne un per al duel contra el Dreamland Gran Canaria.
Ocampo ha reiterat en diverses rodes de premsa que el seu equip necessita consolidar diversos aspectes del joc. Un d'aquests aspectes és la continuïtat defensiva. "La defensa ha de ser sòlida molts cops. No pots fer ara una bona defensa i després dues de dolentes. O quan tens moments d'incertesa saber què s'ha de fer. Això et fa aferrar-te a la pista i poder competir", explica el tècnic del Baxi Manresa.
El Baxi Manresa tornarà a tenir l'escalf de la seva gent després d'un partit jugat sense públic. Ocampo i els jugadors van enyorar molt els seguidors el passat dimecres. "La victòria va ser per a ells. Volem seguir amb la línia de fer-los gaudir independentment de si guanyes o perds. El més important és l'actitud i això es va veure l'altre dia. Davant les dificultats vam mostrar una bona actitud", cometa.
Davant el Dreamland Gran Canaria, el Baxi Manresa acaba dues setmanes sense viatjar. Tots aquests dies han permès l'equip bagenc poder entrenar i "invertir el temps en el desenvolupament de l'equip". La setmana vinent, els manresans hauran de viatjar dos cops tot i que amb desplaçaments molt espaiats. Dimarts jugaran a Salònica i no ho tornaran a fer fins diumenge a Madrid. Ocampo no veu malament aquesta opció ja que "dimecres tornem i podem entrenar i recuperar de cara a diumenge. En canvi, diumenge de la setmana vinent juguem tard i no podem tornar fins dilluns".
El Dreamland Gran Canaria presenta, a nivell de resultats, dues cares diferents a la Lliga Endesa i a la Basketball Champions League (BCL). Aquestes dades cal prendre-les amb cautela ja que a la competició estatal els insulars s'han enfrontat a Real Madrid i Unicaja Màlaga i els resultats han estat d'allò més dignes per als de Jaka Lakovic. En canvi, a la BCL el Dreamland Gran Canaria s'ha desfet de Benfica i Le Mans.
La darrera victòria europea, però, va deixar a Lakovic sensacions contraposades. L'eslovè va separar el resultat de les sensacions en un tram de temporada on els equips s'estan construint. El tècnic no dubta en cap moment de les bones intencions dels seus jugadors i està convençut que acabaran conjuntant-se però demana més constància al seu equip.
De cara al partit d'aquest cap de setmana, Lakovic avisa que el Baxi Manresa "és un equip molt sòlid. Juguen els 40 minuts a un ritme molt alt. Volen córrer i jugar en transició tota l'estona. Volen imposar el seu ritme i hem d'estar preparats per això". El tècnic acaba la seva exposició qualificant el repte com "molt difícil".
Carlos Peruga, Joaquín García González i Igor Esteve són els àrbitres que dirigiran el partit.