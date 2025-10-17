Manresa donarà veu a les professionals de les escoles bressol amb la jornada «De mestres a mestres»

El 15 de novembre, Manresa acollirà la jornada De mestres a mestres: converses sobre el 0-3, una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Manresa i la Facultat de Ciències Socials d'UManresa per reconèixer i donar protagonisme a les professionals que treballen a les escoles bressol. La trobada vol ser un espai de diàleg, reflexió i intercanvi d'experiències sobre una etapa educativa clau, sovint poc visibilitzada.
Un espai per compartir coneixement i experiències
L'objectiu de la jornada és donar veu i reconeixement a les mestres i educadores que treballen amb infants de 0 a 3 anys, un col·lectiu fonamental per al desenvolupament inicial dels nens i nenes. L'activitat és gratuïta, oberta a docents de l'etapa 0-3 i compta amb reconeixement oficial del Departament d'Educació de la Generalitat.
La inauguració anirà a càrrec del regidor d'Educació de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, i del degà de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, Marc Bernadich. Les inscripcions ja estan obertes a través d'aquest formulari en línia.
El programa s'obrirà amb la conferència inaugural d'Eva Sargatal, mestra d'infantil, divulgadora i defensora del valor educatiu d'aquesta etapa, que impartirà la ponència El quotidià com a forma de vida. La cloenda anirà a càrrec de Marta Roig, bibliotecària i secretària tècnica del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, amb la conferència Al ritme de les paraules.
Bones pràctiques i tallers formatius
Entre les activitats previstes, destaca la presentació de quatre experiències d'èxit desenvolupades per les escoles bressol Bressolvent, Petit Príncep, Estel i Upetita. A partir de la seva pràctica quotidiana, compartiran reflexions i projectes sobre els estils de criança, les cures de les cuidadores, la literatura infantil i la importància de l'observació en el desenvolupament dels infants.
La jornada també inclourà tallers pràctics i formatius dirigits a aprofundir en aspectes pedagògics concrets. S'hi tractaran temes com el potencial científic dels infants de 0 a 3 anys, els espais exteriors com a entorn d'aprenentatge, la diversitat dins l'aula i la presa de decisions col·lectives als equips educatius.
Els tallers seran conduïts per docents dels estudis d'Educació d'UManresa, com Loli Vázquez i Laura Torreguitart, així com per professionals vinculades al món educatiu i al CDIAP Manresa, com Ita Sánchez, Aina Llotge, Núria Morros i Sílvia López.
Reconeixement al paper educatiu de l'etapa 0-3
Amb De mestres a mestres, Manresa es consolida com un referent en la reflexió pedagògica i la innovació educativa. La jornada vol visibilitzar la importància d'una etapa sovint silenciosa però essencial per al futur dels infants, i reivindica el valor humà i professional de totes les persones que hi treballen diàriament des de les escoles bressol.