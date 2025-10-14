La prevenció centrarà el 7è Congrés sobre Alteracions de Conducta organitzat per Ampans i Althaia

El Congrés sobre Alteracions de Conducta, organitzat per Ampans i la Fundació Althaia amb la col·laboració de la Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC, celebrarà la seva setena edició els dies 23 i 24 d'octubre a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. La trobada posarà el focus en la prevenció com a eina essencial per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i reduir els riscos associats als trastorns de conducta.
La prevenció, clau per millorar la convivència i la qualitat de vida
L'abordatge dels trastorns de conducta en persones amb discapacitat intel·lectual requereix una mirada transversal que combini coneixement científic, experiència professional i sensibilitat humana. En aquest marc, la prevenció esdevé una estratègia fonamental per anticipar dificultats, reduir riscos i promoure entorns més saludables, inclusius i respectuosos amb la diversitat.
El congrés oferirà un espai de trobada per a professionals de diversos àmbits -salut, educació i atenció directa- que durant dues jornades intercanviaran experiències i coneixements sobre estratègies preventives en l'abordatge dels trastorns de conducta al llarg de tot el cicle vital, des de la infància fins a l'edat adulta i l'envelliment.
La primera jornada tindrà un format de tallers pràctics, mentre que la segona combinarà conferències i taules rodones centrades en la innovació i la recerca aplicada.
Experts de prestigi internacional
Entre els ponents destacats hi haurà Mary Louise Hemmeter, professora d'Educació Especial a la Universitat de Vanderbilt (Estats Units d'Amèrica), reconeguda per la seva investigació en instrucció eficaç i desenvolupament socioemocional, i Mara Dierssen Sotos, neurobiòloga i divulgadora científica especialitzada en la síndrome de Down i altres trastorns del neurodesenvolupament, com la síndrome X fràgil.
També hi participaran Cristina Urbano Caldero, treballadora social de l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona; Laia Salat Foix, psicòloga i assessora escolar de la Fundació Adana, i Beatriz Mena Pujol, mestra i psicopedagoga que dirigeix la mateixa fundació, amb una àmplia trajectòria en trastorns de l'aprenentatge i la conducta.
A més, formaran part del programa Irene Mademont Soler, doctora en Biologia especialitzada en diagnòstic genètic; Natàlia Díaz Calleja i Rosa Padilla Petreñas, psicòloga i treballadora social de la Residència Til·lers de l'IAS de Girona, i Cristina Pardo Bustamante, metgessa de la Unitat de Demències i Psicogeriatria de l'Hospital Sant Andreu de Manresa.
Una aliança estratègica amb vocació de servei
L'organització del congrés s'emmarca en l'aliança estratègica que mantenen Ampans i Althaia per millorar la salut mental i el benestar de les persones amb discapacitat intel·lectual, fomentant la seva autonomia, inclusió i qualitat de vida. Aquesta col·laboració, consolidada des de fa anys, s'ha convertit en un referent en l'àmbit social i sanitari pel seu model integral d'atenció, investigació i docència.
Fruit d'aquest treball conjunt, ambdues institucions impulsen des de fa més d'una dècada el Postgrau en Malaltia Mental i Alteracions de la Conducta en Persones amb Discapacitat Intel·lectual, una formació pionera que capacita professionals per dissenyar i aplicar intervencions biopsicosocials.
Obert a professionals i famílies
El 7è Congrés sobre Alteracions de Conducta està adreçat principalment a professionals dels sectors de la salut, l'educació i l'atenció directa, així com a famílies i persones amb discapacitat o malaltia mental interessades a ampliar els seus coneixements sobre l'àmbit. Les inscripcions i el programa complet es poden consultar al web d'Ampans i Althaia.