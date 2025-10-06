Althaia aposta per un model integral d'atenció a l'ictus amb nous professionals i més recursos

La Fundació Althaia ha celebrat la primera jornada Actualització en ictus a la Catalunya Central amb prop de 170 professionals i ha presentat les darreres novetats del seu model assistencial. L'atenció integral inclou des de la fase aguda fins a la rehabilitació, amb noves figures com una infermera gestora de casos i un neuropsicòleg exclusiu. L'any passat, Althaia va atendre 578 pacients amb ictus.
Un abordatge 360 graus
Althaia ha reforçat el seu model d'atenció a l'ictus amb una mirada transversal i integral que cobreix totes les etapes del procés, des de la detecció i tractament inicial fins a la recuperació i reintegració dels pacients. La institució aposta per un treball interdisciplinari que combina neurologia, medicina intensiva, rehabilitació, neuropsicologia i logopèdia, entre altres especialitats.
Noves figures professionals
Una de les novetats més destacades és la incorporació d'una infermera gestora de casos específica per a pacients amb ictus, que permet un seguiment personalitzat. Paral·lelament, s'ha incorporat un neuropsicòleg exclusiu per reforçar la neurorehabilitació, que ja ha posat en marxa grups psicoterapèutics per a persones afectades. També s'ha reforçat l'atenció logopèdica durant els ingressos hospitalaris.
Una jornada amb 170 professionals
Aquest nou model ha estat el fil conductor de la primera edició de la jornada Actualització en ictus a la Catalunya Central, organitzada pel Servei de Neurologia. L'acte va reunir prop de 170 professionals de diferents especialitats i hospitals del país, que van compartir experiències sobre l'abordatge integral de l'ictus i la importància de coordinar esforços.
La importància de la prevenció
Els experts van remarcar que, tot i els avenços en tractaments, la millor eina contra l'ictus continua sent la prevenció. Els equips d'atenció primària tenen un paper clau en el control de factors de risc com l'hipertensió, la diabetis, el tabaquisme, l'alcoholisme, l'obesitat o el sedentarisme. La jornada va posar en valor la necessitat de sensibilitzar la població i de reforçar la col·laboració entre nivells assistencials.
Althaia, centre de referència
Amb 578 pacients atesos per ictus l'any 2023, Althaia consolida la seva posició com a centre de referència a la Catalunya Central. La institució aposta per la innovació, la recerca i la col·laboració amb altres hospitals i professionals per millorar contínuament la qualitat assistencial i la recuperació dels pacients.