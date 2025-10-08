El programa USènior d'UManresa obre el curs animant a fer servir les matemàtiques per entendre el món

El programa USènior d'UManresa, adreçat a persones majors de 55 anys, ha iniciat el curs 2025-2026 amb una lliçó inaugural a càrrec del professor Juli Pérez. Amb una xerrada titulada Consumidors o usuaris de les matemàtiques?, l'exprofessor ha convidat el públic a convertir els números en una eina per analitzar i comprendre la realitat quotidiana.
Una lliçó per mirar el món amb ulls matemàtics
L'acte s'ha celebrat aquest dimarts davant d'un auditori amb més de cent persones. Juli Pérez, llicenciat en Ciències Matemàtiques i professor jubilat de l'Institut Pius Font i Quer, ha utilitzat exemples de la vida diària per demostrar la presència constant de les matemàtiques.
Ha parlat de l'aritmètica del rellotge, dels algoritmes que s'amaguen darrere d'una targeta de crèdit o d'un document d'identitat, de les proporcions matemàtiques que defineixen els cànons de bellesa a la natura i a l'art, i també de les probabilitats de guanyar un premi a la loteria. Pérez, que és professor del programa USènior des del 2024, impartirà enguany dos monogràfics: un sobre Història de les Matemàtiques i un altre dedicat a nombres amb personalitat pròpia.
Novetats per adaptar-se a l'alumnat
La coordinadora del programa, Àngels Fusté, ha estat l'encarregada de conduir l'acte i d'explicar les principals novetats d'aquest curs. Entre les més destacades hi ha la consolidació dels seminaris curts, d'entre 4 i 6 hores, que complementen l'oferta de seminaris més extensos, així com la incorporació d'horaris de matí i d'activitats vivencials per reforçar els continguts teòrics.
Fusté ha remarcat que aquestes novetats tenen com a objectiu "adaptar les propostes a la diversitat d'interessos i disponibilitats de l'alumnat" i fer de la formació "una experiència significativa i transformadora a través del coneixement".
La formació al llarg de la vida, clau de cohesió social
La regidora de Gent Gran de l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs, ha intervingut per destacar "la importància de la formació continuada al llarg de la vida de les persones com a eina de cohesió social i per a la millora de la seva qualitat de vida".
Per la seva banda, la vicerectora de Territori i Compromís Social de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Carlota Riera, ha clos l'acte subratllant que el programa USènior és "una expressió de la missió transformadora de la universitat" i un exemple de com aquesta "pot eixamplar els seus límits per posar-se al servei de la societat".