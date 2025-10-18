Viladordis emociona amb el primer Escape Town: un joc per descobrir la memòria del barri

Viladordis ha viscut aquest dissabte una jornada plena d'emoció i comunitat amb el primer Escape Town de la Manresa rural, una proposta que ha superat totes les expectatives. L'activitat, que ha reunit més de cinquanta participants, ha servit per reivindicar la memòria viva del barri i donar protagonisme a les persones grans.
Una experiència de joc i descoberta
El petit nucli de Viladordis s'ha convertit per un dia en un escenari de joc, història i convivència. Més de cinquanta persones han participat en el primer Escape Town de la Manresa rural, una iniciativa de l'Associació de Veïns de Viladordis que ha aconseguit exhaurir inscripcions dies abans de la seva celebració.
Durant tot el matí, els grups inscrits han recorregut els carrers i racons del barri seguint les pistes d'un joc que combinava aventura, patrimoni i memòria col·lectiva. En el seu recorregut, els participants han pogut entrar a diverses llars emblemàtiques, on els veïns i veïnes han obert les portes de casa seva per compartir records, anècdotes i històries de la vida quotidiana a Viladordis.
Les persones grans, protagonistes del dia
El veritable cor de la jornada han estat les persones grans del barri, que han estat les guies i narradores de les històries que donaven sentit al joc. Amb entusiasme i emoció, han transmès el seu coneixement i experiència a les generacions més joves, convertint l'activitat en una trobada intergeneracional plena de moments compartits.
"Ha estat una experiència preciosa i molt emocionant. Hem empoderat les persones grans, les hem animat a participar i n'han sortit molt contentes -igual que el públic. Hem pogut veure com joves i grans jugaven junts mentre descobrien Viladordis des d'una altra mirada", explica Lara Roca, vocal de l'Associació de Veïns de Viladordis.
A partir d'aquestes vivències, els equips participants han anat recollint pistes i testimonis que els han servit per resoldre les proves del joc final, dissenyat per l'empresa Gaudire. El grup guanyador ha rebut una caixa amb productes locals, elaborats i cedits pels mateixos veïns i veïnes, com a símbol de cooperació i orgull de poble.
Cloenda festiva i esperit de comunitat
La jornada s'ha tancat amb un vermut popular al Casal de Viladordis, on participants, organitzadors i col·laboradors han compartit impressions i experiències en un ambient festiu i de germanor.
L'activitat ha comptat amb el suport del Casal de Viladordis, l'àrea de Gent Gran de l'Ajuntament de Manresa i l'empresa Gaudire, i s'ha emmarcat dins dels actes del Dia Internacional de les Persones Grans.
Des de l'organització, s'ha volgut agrair especialment la implicació i la generositat de totes les cases participants, que han obert les seves portes i donat veu als seus habitants més grans. "Aquest Escape Town ha estat molt més que una activitat lúdica; ha estat una manera d'honorar la saviesa dels nostres grans i de fer poble", han destacat des de l'Associació de Veïns.
Amb aquest primer Escape Town, Viladordis ha demostrat que la memòria col·lectiva pot ser una eina poderosa per enfortir la identitat i el sentiment de pertinença. L'èxit de la proposta obre la porta a futures edicions i consolida aquest petit nucli com un espai viu de memòria, convivència i creativitat comunitària.