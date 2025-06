Els municipis de l'oest del Bages impulsen el projecte comunitari Patrimoni Obert

Els municipis d'Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell i Sant Mateu de Bages han posat en marxa el projecte Patrimoni Obert, una iniciativa participativa que vol conservar, documentar i difondre el ric patrimoni material i immaterial de la zona. El projecte es concreta en una plataforma digital, accions de restauració, activitats educatives i la producció de documentals sobre la memòria local. La presentació del projecte s'ha fet aquest dissabte al Casal de Fals davant d'unes 200 persones.

Un projecte participatiu per posar en valor el patrimoni

Amb el nom de Patrimoni Obert, els municipis d'Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell i Sant Mateu de Bages impulsen una iniciativa que neix amb una mirada contemporània i integradora per preservar i compartir el seu llegat històric, cultural i natural. L'objectiu del projecte és recopilar, estructurar i fer accessible tota la informació patrimonial del territori per garantir-ne la preservació i facilitar-ne la divulgació entre la ciutadania.

El projecte es desenvolupa amb la implicació directa de veïns, entitats culturals, escoles i institucions locals. Aquesta participació activa busca teixir una xarxa col·laborativa que converteixi el patrimoni en un bé viu i compartit.

Una plataforma digital com a arxiu viu

Un dels eixos centrals de Patrimoni Obert és la creació d'una plataforma web, que esdevindrà un espai de consulta, participació i difusió. Aquesta eina permetrà accedir de manera àgil i atractiva a tot el coneixement generat i documentat, des de fitxes d'edificis històrics i entorns naturals fins a àudios, vídeos i materials educatius.

La plataforma també funcionarà com a punt de trobada i com a espai de memòria col·lectiva, que es nodrirà d'aportacions ciutadanes i continuarà creixent amb nous continguts i projectes futurs.

Rutes, restauració i accions educatives

Patrimoni Obert no es limita a la documentació: també contempla actuacions concretes de restauració i museïtzació d'elements patrimonials, així com la creació de rutes i itineraris interpretatius. L'objectiu és que el coneixement patrimonial no sigui només teòric, sinó que es pugui experimentar i viure en el mateix territori.

A més, el projecte inclou el Projecte Escola, una línia educativa que vol fer arribar el patrimoni als infants i joves mitjançant activitats didàctiques integrades en el currículum. Amb aquest enfocament, es vol fomentar el vincle emocional dels joves amb el seu entorn i afavorir-ne la implicació activa en la seva preservació.

Documentals per recuperar la memòria oral

Una de les línies més destacades del projecte és la producció de documentals per recuperar la memòria històrica dels municipis. Aquest dissabte s'ha presentat el primer d'aquests treballs, realitzat pel Grup de Recerca Històrica de Camps i Fonollosa, que se centra en la Guerra Civil al municipi de Fonollosa, incloent els nuclis de Camps, Fals i Fonollosa.

Dividit en dues parts de trenta minuts, el documental cobreix el període comprès entre 1931 i 1939 i incorpora els testimonis directes d'una dotzena de persones que van viure aquells anys. El treball ha estat narrat per l'actriu Sandra Olmedo, amb guió de l'historiador Genís Frontera, realització de Marta Ripollès i assessorament d'Ernest Molins.

Els temes abordats van des de les tensions polítiques i la destrucció de patrimoni religiós fins a la vida quotidiana, els emboscats i l'impacte directe del front a la zona. La segona part, que tractarà la postguerra i la repressió fins al 1963, s'estrenarà a la tardor.

Una nova manera d'entendre i compartir el patrimoni

Amb Patrimoni Obert, els quatre municipis implicats aposten per un model de conservació del patrimoni que supera la mirada nostàlgica o academicista, i es fonamenta en la participació, la proximitat i la transmissió intergeneracional.

El projecte entén el patrimoni com un recurs educatiu, identitari i social que cal preservar, però també fer créixer i viure. Des del llegat arquitectònic fins a les cançons tradicionals, les històries orals i els paisatges naturals, tot s'integra en una mirada compartida que vol donar resposta a una pregunta essencial: qui som i d'on venim?

Amb aquest enfocament, Patrimoni Obert es presenta com una eina potent de cohesió i desenvolupament local, i alhora com un exemple replicable d'arrelament i innovació cultural al món rural.