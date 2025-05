Les Vesprades de Fonollosa tornaran a l'alzina amb Manu Guix & banda

Les Vesprades sota l'Alzina tornaran el proper 5 de juliol a partir de les 10 de la nit a l'Alzina del Mas Querol de Fonollosa, recuperant, així, la seva ubicació inicial. Manu Guix & Band seran els encarregats d'oferir el concert El polivalent artista repassarà els seus èxits de sempre i ho farà acompanyat d'una banda formada per cinc dels millors músics del país: Toni Pagès (bateria), Jordi Franco (baix), Jordi Roquer (guitarra), Oriol Cusó (saxo) i Jaume Peña (trompeta).

Manu Guix amb el seu piano, cantant, fent totes les harmonies vocals, i acompanyat per la seva banda habitual reforçada amb més músics, presentarà un directe realment espectacular. L'artista mostrarà la seva versatilitat tant en la seva vessant creativa com interpretativa. I ho farà en un entorn màgic i únic com és l'Alzina centenària del Mas Querol de Fonollosa, declarada Arbre Monumental de Catalunya, que enguany es recupera com a espai per a les Vesprades després d'una pausa. Enmig de boscos i camps, il·luminats per la llum de la lluna i sota el brancatge de la monumental alzina.

Les entrades per al concert ja es poden adquirir al web de les Vesprades. Per sopar a l'espai gastronòmic de l'Era, cal comprar anticipadament el tiquet Sarró.