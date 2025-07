Balsareny i Montserrat commemoraran el 5è aniversari de la Pasqua de Pere Casaldàliga

Aquest diumenge 3 d'agost, la figura de Pere Casaldàliga serà homenatjada en el cinquè aniversari de la seva mort amb una jornada commemorativa que tindrà lloc entre Balsareny i Montserrat. Amb el lema Montserrat: una llum per l'esperança, l'acte s'emmarca també dins la celebració del Mil·lenari del Monestir de Montserrat, unint dues referències espirituals profundes de la cultura i la consciència catalanes.

La jornada començarà a les 12 del migdia, a l'església de Santa Maria de Balsareny, poble natal del bisbe, amb una missa en què "en farem memòria". Tot seguit, s'oferirà una ofrena floral al monòlit de la plaça Pere Casaldàliga, amb l'acompanyament musical de la violoncel·lista Martina Ruiz, en un moment de recolliment i reconeixement públic al llegat del bisbe.

A la tarda, els actes es traslladaran a Montserrat, amb sortida a les 3 en autobús des de Balsareny (inscripció prèvia requerida a la Biblioteca Pere Casaldàliga abans del 30 de juliol). A les 4, al Monestir de les monges benedictines, hi haurà una trobada-diàleg amb l'Abadessa Maria del Mar Albajar.

La jornada culminarà a 3/4 de 7 al Monestir de Montserrat, on els participants assistiran a les vespres, en un espai litúrgic que vol connectar la memòria de Casaldàliga amb la vitalitat espiritual del monestir. La cloenda es farà amb un ressopó compartit.

L'acte està organitzat per la Fundació Pere Casaldàliga, el Cercle Cultural de Balsareny, la Biblioteca Pere Casaldàliga, amb el suport de l'Ajuntament de Balsareny. A través d'aquest homenatge, es manté viu el testimoni del bisbe que va fer de la seva vida una lluita incansable per la justícia social i la dignitat dels pobles indígenes del Brasil, on va exercir el seu ministeri fins al darrer alè.