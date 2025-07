Castellbell i el Vilar recupera el correfoc per a la Festa Major

Castellbell i el Vilar viurà una Festa Major intensa del 13 al 17 d'agost, marcada pel retorn del correfoc després de cinc anys. El correfoc tindrà lloc el dijous 15 d'agost a 3/4 de 10 del vespre, a càrrec dels Diables Els Resistents, amb inici a l'escola Jaume Balmes i arribada davant l'Ajuntament. El mateix equipament serà l'epicentre de bona part de les activitats, concerts i balls populars.

La festa arrencarà el dimecres 13 amb inflables aquàtics a les piscines municipals i el pregó institucional al vespre. Enguany, serà pronunciat pels mestres Pilar Mollet i Cirilo Jimeno per commemorar el 50è aniversari de l'Escola Jaume Balmes. També hi haurà pregó infantil, a càrrec de la colla dels Bastoners més petits. L'Ajuntament ha destacat i agraït la participació activa de les entitats locals per fer possible una festa amb fort caràcter popular.

Propostes musicals per a tots els gustos

L'escenari musical del pati de l'escola oferirà nits plenes d'animació: l'Orquestra Rosaleda (dimecres 14) i el grup de versions Aquelarre (dijous 15) protagonitzaran els grans balls, mentre que les havaneres d'Americanus tancaran la festa el dissabte 17 a les 10 del vespre. També hi haurà DJ com Eivi, Marc Pik, Arzzett, Cabaret i Enka els tres primers vespres de festa.

Famílies i activitats tradicionals

El programa familiar inclou activitats com un escape room temàtic d'espies, el tradicional ral·li humorístic dels Bastoners i la divertida baixada d'andròmines. A més, es mantindran actes consolidats com la festa de l'escuma, la remullada nocturna, el bingo musical, una exposició de maquetes i una vesprada de petanca. El Centre Astronòmic del Pedraforca proposa també una observació dels perseids des de la plaça de l'església del Vilar.

L'esport, també protagonista

La Festa Major també reserva espai per a l'activitat esportiva amb tornejos de tennis, pàdel i tennis taula, una mini cursa boja amb disfresses, un bateig de submarinisme i partits de veterans i veteranes de futbol 7. Les inscripcions a totes aquestes activitats s'han d'efectuar a través de la web de l'Ajuntament.