Sant Salvador de Guardiola escalfa motors per a la Festa Major

La Festa Major de Sant Salvador de Guardiola ja té programa i cartell. El municipi es prepara per viure una setmana intensa amb activitats per a tots els públics, on destaquen els concerts, el teatre, les arts al carrer i els actes més tradicionals.

La festa torna al carrer amb un programa per a tots els gustos

Sant Salvador de Guardiola celebrarà la seva Festa Major del 31 de juliol al 6 d'agost. Ja es pot consultar el programa oficial, que recull una àmplia oferta d'activitats pensades per a tots els públics. El cartell d'aquesta edició és obra de l'artista Miguel Bustos i transmet l'essència de la festa amb un estil trapella i desenfadat, combinant elements d'alegria, identitat i tradició local.

La festa s'ha gestat des de la comissió de Festa Major, integrada per veïnat i representants de les entitats locals, que han tornat a apostar per fer-la present al carrer i potenciar els espais de trobada comunitària. Un any més, la Pista del Pavelló Municipal serà l'escenari central de la programació.

Música, cultura popular i molta vida comunitària

Entre els grans reclams de la programació hi ha els concerts de grups com La Mitjanit, Karaoke's Band o la prestigiosa Orquestra Internacional Montgrins, que també oferirà una audició de sardanes. L'oferta musical es completa amb el concert d'havaneres del grup Barcarola, sessions de DJ i el popular karaoke amb banda en directe.

El teatre de Festa Major també tindrà un paper destacat amb l'obra Toc, Toc! a càrrec de l'entitat local Kràpules, mentre que la cultura popular es farà present amb les balladetes dels gegants el Salvador i la Gràcia, el repic de campanes i el tradicional concert de vermut del dia de Sant Salvador.

Arts escèniques al carrer i activitats per a tota la família

Un dels elements que agafa embranzida és el petit cicle Arts a la Creu, amb dues obres que es representaran en ple carrer. El públic podrà gaudir de l'espectacle A la fresca de la companyia Anna Confetti i de Woof! de Pere Hosta, dues propostes escèniques que faran riure i reflexionar en un format de proximitat.

També s'ha programat una matinal familiar al Bosquet de l'Alegria, amb un espectacle interactiu titulat Micro-shakespeare de la Cia. Toti Toronell i una instal·lació de jocs de bombolles pensada per a petits i grans.

Les activitats familiars es complementen amb jocs d'adrenalina com el burro mecànic o l'Escalacaixes, i clàssics com la baixada d'andròmines, la matinal esportiva, la trobada de cotxes clàssics o l'esmorzar de pagès.

Seguretat i convivència: Punt Lila i Àngels de la Nit

Amb l'objectiu de garantir una festa segura i respectuosa, l'organització tornarà a instal·lar un Punt Lila al Pavelló Municipal durant les nits amb més afluència (dijous, divendres i dissabte). Aquest espai oferirà atenció i prevenció davant possibles agressions sexuals.

També hi haurà presència dels Àngels de la Nit, agents especialitzats que vetllaran per un ambient festiu segur, oferint informació i acompanyament, així com fent tasques de prevenció del consum de drogues.

Tradició, identitat i participació local

Com és habitual, la diada de Sant Salvador, el 6 d'agost, posarà el punt final a la setmana gran amb els actes més tradicionals: repic de campanes, ofici solemne, gegants i concert vermut. A més, com a obsequi de Festa Major, la piscina municipal serà gratuïta durant tot el dia.

La Festa Major de Sant Salvador de Guardiola es presenta com una proposta vibrant, participativa i plena de moments per compartir.