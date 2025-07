Santpedor ho té tot a punt per celebrar la festa de Santa Anna

Santpedor celebrarà aquest cap de setmana una nova edició de la festa de Santa Anna, amb activitats que combinen tradició, cultura popular i propostes lúdiques per a tots els públics. La festivitat començarà el divendres 25 de juliol amb el tradicional traspàs de la bandera i culminarà dissabte 26 amb una jornada festiva plena d'actes, incloent-hi el concurs de música jove, una audició de sardanes i l'esperada actuació de Strombers, que posarà punt final a l'Estiu Jove.

Tradició i cultura per obrir la festa

La celebració arrencarà divendres a 2/4 de 8 del vespre a la plaça Gran U d'Octubre, amb el repic de campanes a càrrec de les campaneres de Santpedor, el lliurament de premis del Concurs de Balcons Florits 2025 i la renovació del vot a Santa Anna. Enguany, el traspàs de la bandera el farà el Club Ressò, que prendrà el relleu del Club de Bàsquet de Santpedor com a entitat portadora en el pelegrinatge. A continuació, es podrà gaudir d'una mostra de cultura popular i d'una botifarrada i ball de Sant Jaume, amb l'actuació de Raül, a la mateixa plaça.

Pelegrinatge, sardanes i festa jove

Dissabte començarà amb la caminada popular fins a l'ermita de Santa Anna, amb sortida a les 7 del matí des de l'ermita de Sant Francesc, i repartiment de coca i xocolata per als participants. El repic de campanes, la missa solemne i l'ofrena floral tindran lloc a partir de 2/4 de 9, seguides d'un esmorzar de germanor. A la tarda, la celebració continuarà amb el rosari i el cant dels Goigs (2/4 de 7) i una audició de sardanes amb la Cobla Els Lluïsos (7), davant la mateixa ermita.

A més, com a novetat d'aquest any, s'estrena el Santa Anna Market, amb inflables i parades d'artistes, de 6 de la tarda a 2/4 de 12 de la nit a l'aparcament de Cal Llovet. A la mateixa ubicació se celebrarà el 13è Concurs de Música Jove, amb els grups Lactik i LaVanda com a finalistes, que es disputaran la victòria a partir de les 8 del vespre. Finalment, Strombers tancarà la festa amb un concert a les 11 de la nit, amb servei de foodtruck a càrrec de Casamitjana.

Tant per al matí com per a la tarda de dissabte, hi haurà servei gratuït de trenet fins a l'ermita per facilitar l'accés a tothom.