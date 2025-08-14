Quatre ferits, dos menors, en un encalç a la C-55 a Manresa

Un accident per encalç amb tres vehicles implicats aquest dijous al migdia a la C-55, a Manresa, ha deixat quatre persones ferides de caràcter menys greu, dues d'elles menors d'edat. L'incident ha obligat a tallar inicialment la circulació i ha provocat retencions de fins a dos quilòmetres.
L'accident
L'avís s'ha rebut a 3/4 d'1 del migdia al punt quilomètric 26,6 de la C-55, en terme municipal de Manresa i en sentit sud. En el sinistre s'hi han vist implicats tres turismes i quatre persones han resultat ferides menys greu, entre les quals hi havia dos menors.
Assistència i trasllats
Totes les víctimes han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladades a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. A l'accident també hi han intervingut efectius dels Mossos d'Esquadra i dels Bombers.
Afectacions al trànsit
Arran de l'incident, s'han tallat inicialment els dos carrils de circulació en sentit sud, fet que ha provocat fins a 2 quilòmetres de cua. Posteriorment, s'ha reobert un carril, i les cues s'han convertit en retencions i marxa lenta d'uns 2 quilòmetres.