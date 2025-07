Aquest divendres, 25 de juliol, el Castell de Calders serà l'escenari de la primera trobada entre Calders i Monistrol de Calders, una iniciativa impulsada pels ajuntaments dels dos municipis amb el suport de la Diputació de Barcelona. L'objectiu és compartir una tarda i vespre d'estiu en un entorn patrimonial emblemàtic, afavorint els vincles entre els veïns de les dues poblacions.

La trobada començarà a 2/4 de 8 del vespre als peus del Castell, on hi haurà zona d'aparcament i un vehicle disponible per pujar-hi aquelles persones amb mobilitat reduïda. La vetllada inclourà una visita guiada al Castell, un pica-pica per als assistents, una actuació musical de jazz a càrrec de l'Espai Musical de Moià i, per cloure, un espectacle de videomapatge entrada la nit.