El Fanal justifica la nul·litat de l'aprovació inicial del planejament de la planta de biogàs de Moià

L'entitat ecologista El Fanal ha presentat una al·legació a l'Ajuntament de Moià perquè deixi sense efecte l'aprovació inicial de la modificació puntual del modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Moià, acordada en el ple del 4 de juny, per a l'ampliació de l'escorxador i la construcció de la planta de biogàs. Segons denuncien, el tràmit s'ha dut a terme sense disposar del Document d'Abast de l'estudi ambiental estratègic, un informe preceptiu que la Generalitat encara no ha emès. Consideren que aquesta omissió invalida legalment l'acord municipal.

El motiu: manca del Document d'Abast de la Generalitat

El Fanal va revisar la documentació publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, segons exposen, el projecte aprovat no incloïa el Document d'Abast de l'estudi ambiental estratègic. Aquest informe és emès pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i recull les condicions que ha de complir la proposta urbanística des del punt de vista ambiental. Segons la Llei estatal 21/2013 d'avaluació ambiental, és un pas obligatori abans de continuar amb la tramitació.

El col·lectiu recorda que ja el 8 d'agost de 2024 -durant la fase prèvia d'informació pública- van presentar consideracions sobre l'abast i els continguts que, al seu parer, havia de tenir l'estudi ambiental del projecte. Tot i això, ara han confirmat oficialment que la Generalitat encara no ha emès aquest document clau. Ho van verificar amb una consulta formal a l'Oficina de Medi Ambient de la Catalunya Central, que els va respondre el 15 de juny passat.

L'al·legació demana anul·lar l'aprovació inicial

Amb aquests arguments, El Fanal ha registrat una al·legació demanant que l'Ajuntament de Moià declari nul de ple dret l'acord del 4 de juny. Aquell dia, el ple municipal va aprovar inicialment la modificació del PGOU per permetre l'ampliació de l'activitat de l'escorxador i la construcció d'una nova planta de biogàs municipal. La votació va tirar endavant amb els vots favorables dels set regidors d'Ara Moià, l'abstenció de Junts i el vot contrari de Capgirem Moià i el PSC.

L'entitat considera que no es pot validar cap modificació del planejament sense que s'hagin complert tots els tràmits ambientals exigits per llei. “L'aprovació és nul·la de ple dret pel que s'ha explicat anteriorment”, afirmen al text registrat aquest divendres.

Una modificació urbanística polèmica

La proposta de modificació puntual del PGOU ha generat debat a Moià pel tipus d'activitats que s'hi vinculen, especialment per la previsió de construir una planta de biogàs vinculada a l'escorxador local. El govern municipal defensa el projecte com una oportunitat per millorar la gestió de residus orgànics i generar energia renovable, però entitats com El Fanal alerten de possibles impactes ambientals i reclamen més garanties legals abans d'avançar en la tramitació.

Ara, amb l'al·legació formalment presentada, l'Ajuntament haurà de pronunciar-se sobre si manté o no l'aprovació inicial del canvi urbanístic. Mentrestant, el període per presentar al·legacions continuarà obert fins a mitjan juliol.