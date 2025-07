L'Alternativa es planta i oferirà concerts amb «condicions òptimes» encara que calgui saltar-se la normativa

Els organitzadors de la Festa Major Alternativa de Manresa han fet pública la seva voluntat de garantir uns concerts dignes a Puigmercadal, encara que això impliqui desobeir els límits de so imposats. El missatge, difós a través d'un vídeo a les xarxes socials, carrega contra la pressió veïnal i les normatives que consideren il·legítimes, i assegura que la FMA no renunciarà al seu model de festa popular i autogestionada.

Un missatge contundent per evitar repetir les "condicions lamentables" del 2024

Els col·lectius de l'Alternativa han difós un vídeo on deixen clar que no acceptaran les condicions que van marcar els concerts de l'any passat, quan la instal·lació de limitadors de volum per acord amb l'Ajuntament va acabar derivant en problemes tècnics i actuacions que amb prou feines se sentien.

Malgrat l'esforç per que han fet abaixar el to del conflicte, els propietaris de l'edifici Cal Jorba, just darrere la plaça Puigmercadal, mantenen les accions legals perquè no s'hi celebrin concerts. Això ha fet esclatar els organitzadors, que denuncien la "criminalització de les festes populars" i asseguren que la normativa vigent "no té cap sentit".

Tenim una cosa important a dir-vos. pic.twitter.com/5a2N9PD1IP — L’Alternativa Manresa (@lalternativamnr) July 22, 2025

Crida a retirar la demanda i defensa de les festes autogestionades

"El nostre deure és defensar la cultura popular", afirmen en el vídeo, que conclou amb una crida explícita als propietaris perquè abandonin la via judicial i acceptin la celebració de la festa. També remarquen que, si cal desobeir les normes per garantir el bon funcionament dels actes, ho faran.

La 34a edició de la FMA se celebrarà a finals d'agost, com sempre coincidint amb la Festa Major de Manresa, i tornarà a omplir el Barri Antic de la ciutat d'activitats, concerts i barraques amb la plaça Puigmercadal com a epicentre i en un programa que es donarà a conèixer la propera setmana.