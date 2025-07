El grup parlamentari dels Comuns ha reclamat aquest dimecres al Govern de Salvador Illa una actuació urgent per millorar l'atenció a la gent gran dependent, tot posant com a exemple el cas de Manresa, on es reclama la construcció de la nova residència pública al barri del Xup. Durant la sessió de control al Parlament de Catalunya, la diputada Núria Lozano ha interpel·lat la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, denunciant l'"abandó" de la inversió pública en aquest àmbit i la falta de resposta del Govern a compromisos adquirits.

Segons ha explicat Lozano, la Secretaria d'Afers Socials i Famílies es va comprometre el novembre passat, en una reunió amb la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran, a fer una proposta per al futur equipament al Xup, però encara no s'ha fet cap pas concret. La diputada també ha denunciat la suspensió a última hora de la reunió prevista amb la delegada territorial el passat 8 de juliol, afirmant que "la inacció fa el diàleg impossible".

Lozano ha reclamat al Govern que expliqui "quina actuació preveu al terreny cedit per l'Ajuntament i amb quin calendari". Ha recordat que Manresa presenta un dèficit de més de 15 punts en places residencials públiques, i ha advertit que és urgent activar aquest projecte per donar resposta a la demanda creixent i reduir les llistes d'espera.