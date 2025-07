Saturació a Correus Manresa: milers d'enviaments encallats per manca de personal

La secció sindical de la CGT a Correus ha alertat d'un estiu "caòtic" a l'oficina de Manresa, amb milers d'enviaments i centenars de paquets acumulats per la manca de personal. Segons el sindicat, l'empresa no ha planificat adequadament les vacances i només hi ha 14 efectius per cobrir 38 zones de repartiment i tres furgonetes, fet que genera retards massius i sobrecàrrega laboral.

El col·lapse estival a Correus, una situació "cronificada"

Un estiu més, el servei de Correus a Manresa afronta greus disfuncions en el repartiment, segons denuncia la CGT. En un comunicat difós aquest dimecres, el sindicat acusa la direcció de mantenir “una nefasta planificació de les vacances” i assegura que actualment només hi ha 14 carters disponibles per cobrir 38 rutes i tres vehicles de repartiment, una situació que consideren insostenible.

La manca de personal està provocant una acumulació de milers de cartes i centenars de paquets, i retards generalitzats en les entregues que "dinamiten els estàndards de qualitat", segons el sindicat. A més, els treballadors disponibles es veuen forçats a assumir jornades maratonianes, fet que, afirmen, posa en risc la seva salut física i mental.

Crida urgent a reforçar la plantilla

Des de la CGT adverteixen que, si no s'hi posa remei, els problemes es cronificaran com a mínim fins al setembre, quan acaba el període ordinari de vacances. El sindicat reclama a l'empresa un reforç immediat de la plantilla i denuncia que els carters no poden ser el canal de queixa dels usuaris i comerciants.

"La responsabilitat de donar explicacions i garantir un servei digne és de l'empresa", apunten. També alerten que la situació afecta negativament la imatge de la companyia i el dret dels ciutadans a rebre els seus enviaments en condicions òptimes.

La CGT conclou que no està disposada a tolerar una situació que considera "inadmissible i repetida any rere any" i demana que el període estival es cobreixi amb personal suficient per assegurar un repartiment efectiu i evitar la sobrecàrrega dels treballadors en actiu.