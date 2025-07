La Plataforma per les Pensions denuncia la manca de resposta de la Generalitat

La Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa ha tornat a denunciar la manca de polítiques eficaces per part de la Generalitat per cobrir les necessitats assistencials de les persones grans amb dependència. L'entitat continua reclamant la residència pública de 90 places al barri del Xup, per reduir el dèficit de 149 places finançades públicament que, segons dades de la pròpia Generalitat, té actualment la ciutat.

El greuge de Manresa

La Plataforma recorda que la cobertura residencial a Manresa és del 29% per a persones amb dependència de grau II i III, mentre que la mitjana catalana és del 44%. Per això, consideren urgent construir un nou equipament en uns terrenys ja cedits amb aquesta finalitat al barri del Xup. L'Ajuntament, assenyalen, ha fet esforços en serveis d'ajuda a domicili, però reclamen a la Generalitat que assumeixi les seves competències en equipaments fora del domicili.

Mesos esperant respostes

Després de diversos intents de diàleg, la Plataforma lamenta que cap de les trobades promeses per part de la Generalitat hagi prosperat. Destaquen tres casos: una reunió compromesa amb la secretària d'Afers Socials, Carolina Homar, pendent des del novembre; una trobada sol·licitada amb la coordinadora regional Rosa Soler al febrer que encara no s'ha produït, i l'anul·lació d'una reunió amb la delegada territorial Elia Tortolero el mateix dia que havia de celebrar-se.

Algunes millores puntuals

Tot i criticar la manca de resposta global, la Plataforma reconeix que s'han atès dues demandes històriques: la millora del sistema de climatització i la posada en marxa de la cuina pròpia a la residència Font dels Capellans. Amb tot, insisteixen que aquestes accions no poden substituir la planificació estructural que Manresa necessita per atendre adequadament la seva població gran.