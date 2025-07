Junts preguntarà al govern de Manresa què ha costat el primer projecte tècnic de la ZBE

En el ple de l'Ajuntament de Manresa d'aquest dijous, el grup municipal de Junts preguntarà al govern sobre la zona de baixes emissions (ZBE), el seguiment del pla de prevenció de riscos laborals dels treballadors de la neteja davant l'onada de calor, sobre com evoluciona el pla de colònies de gats i sobre dues tapes històriques de clavegueram que hi havia al carrer de les Piques i Santa Maria. Ho han explicat aquest dimarts el seu portaveu, Ramon Bacardit, i la regidora Mònica de Llorens.

Un cop el govern municipal ha rectificat la seva primera proposta d'aplicació de la zona de baixes emissions a la ciutat arran de les 77 al·legacions que va rebre, Junts vol saber què ha costat aquest primer projecte tècnic, si es podrà aprofitar en aquesta nova ZBE, si es continuaran tenint com a referència les mesures de l'estació de la plaça Espanya, "que considerem com a no vàlides per trobar-se a tocar d'una important parada del transport interurbà de la ciutat", i si tenen previst "assumir alguna responsabilitat política".

Per una altra part, Junts també preguntarà sobre el seguiment que es fa del pla de prevenció de riscos laborals del personal de neteja urbana de la ciutat en les condicions de calor que es viu aquest estiu i si s'ha estudiat aplicar-hi mesures addicionals. La tercera pregunta versarà sobre el pla de colònies de gats, com va la implementació de persones voluntàries que s'havia d'aplicar en la seva primera fase, i com es fa el seguiment de les despeses de menjar per als animals que gestiona Aixopluc i que, recorda, s´n de més de 47.000 euros anuals. En aquest punt, Junts també pregunta com es planificarà la reubicació de les colònies que ha de començar a aplicar-se en la segona fase.

Finalment, el grup municipal també preguntarà sobre dues tapes de claveguera històriques, una de 1960 en castellà al carrer de les Piques, i una altre de 1933 en català al carrer Santa Maria, que recentment han estat retirades per les obres que viuen aquestes dues vies.

Secretisme amb el Convent de les Caputxines

A més de les quatre preguntes, el grup de Junts presentarà dues mocions al ple de dijous. Una sobre l'ampliació del pavelló del Nou Congost per a què l'Ajuntament coordini amb el Bàsquet Manresa les demandes, que ja ha rebut el suport del grup Nacionalista, i una segona sobre l'acceptació e la cessió del monestir del Convent de les Caputxines del carrer Talamanca. Tot i les preguntes, Bacardit no ha volgut aprofundir sobre aquesta moció perquè actualment s'està transaccionant amb la resta de grups. "Estaria molt bé tenir una postura unànime del ple", ha dit per justificar la seva discreció.