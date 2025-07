Fem Manresa demana retirar el formigó de places i carrers per combatre l'escalfament urbà

Fem Manresa portarà al pròxim ple municipal una moció per eliminar progressivament el formigó i altres paviments durs de places i carrers de la ciutat, especialment aquells que generen sobreescalfament durant els mesos més calorosos. La proposta aposta per substituir aquestes superfícies per materials més permeables, incrementar l'arbrat i la vegetació i crear espais d'ombra per adaptar l'urbanisme de Manresa a l'emergència climàtica.

La iniciativa arriba després que Manresa hagi registrat el juny més calorós des de 1970, amb temperatures superiors a les mitjanes habituals dels mesos de juliol i agost. Segons Fem Manresa, "dècades de transformació urbanística han prioritzat l'asfalt i el formigó per sobre del verd urbà", fet que consideren una de les causes de l'efecte illa de calor urbana que afecta especialment els espais públics.

Un model alternatiu d'urbanisme més verd

En la moció, Fem Manresa assenyala com a exemples negatius d'aquest model la plaça Sant Domènec, la plaça de la Reforma, la plaça de les Oques o la carretera de Vic, que descriu com a espais durs, amb poca ombra i gairebé sense vegetació. En contraposició, defensa espais com la plaça Espanya o la plaça Vuit de Març, que ja incorporen terra, arbres i zones ombrívoles.

"Són espais més agradables, més resistents a les onades de calor i millor adaptats a la nova realitat climàtica", asseguren des de la formació.

Un pla per "desformigonar" Manresa

Entre els acords concrets de la moció, es proposa:

Impulsar un pla de desformigonament de les places dures i altres espais públics, substituint el paviment per materials més naturals i vegetació.

de les places dures i altres espais públics, substituint el paviment per materials més naturals i vegetació. Incloure criteris de sostenibilitat climàtica en el disseny de qualsevol nou espai públic, evitant paviments que potenciïn l'escalfament.

en el disseny de qualsevol nou espai públic, evitant paviments que potenciïn l'escalfament. Revisar la normativa urbanística i paisatgística per establir un percentatge mínim obligatori de verd i ombra als espais públics.

per establir un percentatge mínim obligatori de verd i ombra als espais públics. Dotar de pressupost municipal les actuacions de renaturalització i cercar finançament supramunicipal com els fons Next Generation o ajuts d'altres administracions.

Fem Manresa considera que l'Ajuntament ha de reaccionar amb responsabilitat davant l'augment sostingut de les temperatures, que afecten la salut i el benestar de la ciutadania. "Ja no és només una qüestió d'estètica urbana, sinó de justícia climàtica i social", conclouen.