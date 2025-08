Un homenatge carregat d'emoció acomiada la manresana Txell Fusté

Familiars i amics s'han acomiadat de la manresana Txell Fusté en una cerimònia carregada d'emoció aquest diumenge. El cos de l'excursionista, que va desaparèixer el passat desembre als Pirineus francesos, va poder tornar aquesta setmana passada a la seva ciutat natal per rebre el comiat que mereixia, després de vuit mesos d'incertesa. Amb una cerimònia a l'església de la Cova de Sant Ignasi i una trobada als jardins, la família de Txell i els seus coneguts han pogut tancar un dol llarg i dolorós.

Després del funeral a l'església -que estava plena de gom a gom- els assistents s'han desplaçat al jardí de la Cova, on un vespre tranquil ha acollit una emotiva trobada en honor de la manresana. Per obrir la vetllada, els músics Quico Viñeglas i Elisa Mas han cantat l'Al·leluia de Leonard Cohen. Després, entitats en què Fusté participava han pujat a l'escenari per compartir moments d'alegria que van viure amb l'homenatjada.

També el pare de la jove, així com les seves germanes i sogra han volgut dir unes paraules també en record de Txell. "D'una manera o altra continuaràs amb nosaltres, ben present en els àpats familiars, les converses i les celebracions. Trobaré a faltar les teves abraçades. Estimaves i et feies estimar", ha dit Leandre Fusté, el seu pare.

Finalment, les persones assistents han muntat una fita amb pedres planes i còdols petits; un gest vinculat al món excursionista que tant estimava i que l'acompanyarà per sempre.

Una espera dolorosa

El comiat de Txell Fusté s'ha pogut donar després d'un procés llarg i ple de dificultats. No va ser fins al 12 de juny que es va localitzar el cos de la manresana, onze dies després que es trobés el de la seva parella, l'excursionista de Puig-reig Esteve Carbonell, que l'acompanyava durant la travessa pel massís del Rulhe. Els pares de Fusté van haver de desplaçar-se a Toulouse per acabar d'identificar i confirmar la identitat del cos trobat i poder repatriar-ne les restes.

Una desaparició que va commocionar el país

La Txell i l'Esteve van desaparèixer l'1 de desembre de 2024 durant una travessa de muntanya al vessant nord dels Pirineus, a la regió de l'Arieja. La seva desaparició va desencadenar una gran mobilització de serveis d'emergència, familiars, amistats i voluntariat del món excursionista, especialment del Bages.

Tot i l'inici de les tasques de recerca tan bon punt es va perdre el contacte, les condicions meteorològiques adverses, amb nevades abundants i risc elevat, van obligar a suspendre les operacions en diversos moments. Va ser finalment al juny, amb el desglaç de les primeres neus, quan es van poder explorar noves zones del massís del Rulhe i localitzar els dos cossos de la parella.