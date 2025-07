Manresa redefineix la ZBE: molt més petita i sense activació fins com a mínim el 2028

L'Ajuntament de Manresa ha presentat aquest dijous la nova proposta de zona de baixes emissions (ZBE), una versió molt més reduïda respecte a la presentada el setembre passat. La nova delimitació, que abasta només 0,21 km2, se situa al Centre Històric i no s'activaria fins com a mínim el 2028. L'objectiu és complir amb la normativa vigent tot garantint la continuïtat de les subvencions al transport públic, però sense generar un impacte econòmic sobre la ciutadania. A més, les excepcions que contenia la primera proposta es mantindran, també, en aquesta reformulació.

Una nova proposta després d'escoltar les al·legacions

Durant la roda de premsa celebrada a l'Ajuntament, l'alcalde Marc Aloy i el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, han explicat que la proposta respon a la voluntat del govern de donar resposta a les 77 al·legacions rebudes, majoritàriament crítiques amb la proposta inicial per l'afectació que podia tenir en el parc mòbil i en l'economia de moltes famílies.

"El govern no té por d'aplicar polítiques valentes per millorar la sostenibilitat quan cal", ha afirmat Aloy, tot posant d'exemple l'aposta per una flota de transport públic elèctrica o el nou sistema de recollida selectiva. Ara bé, ha justificat el canvi de plantejament dient que "molestar a tants veïns amb una mesura que, a casa nostra, no és significativa pel que fa a millora ambiental, no val la pena". En aquest sentit, ha defensat que el canvi no té impacte ambiental i ha afegit: "L'oposició ens pot criticar per haver corregit la ZBE, però també diria que no escoltem la gent si no ho haguéssim canviat".

Una ZBE de mínims per complir amb la llei

Amb una extensió de 0,21 km2, la nova ZBE suposa només un 0,5% del total del municipi i un 2,7% de la superfície urbana. Afecta un 6,2% de la població (4.970 persones) i coincideix en gran part amb zones ja pacificades al Centre Històric. El contrast amb la proposta inicial és notable: aquella abastava 3,9 km2 i afectava fins al 84% dels residents.

La nova proposta es portarà a debat al ple del setembre per a la seva aprovació inicial. Mentrestant, l'Ajuntament ha informat de la nova versió a les persones i entitats que havien presentat al·legacions, així com als grups municipals i col·lectius vinculats a la mobilitat.

El motiu principal per mantenir una ZBE "dibuixada" tot i quedar inactiva és que la normativa estatal obliga a tenir-la per poder optar a subvencions al transport públic, que podrien representar fins a 500.000 euros anuals. "Dibuixem una ZBE de mínims perquè no volem perdre aquestes ajudes, però alhora la deixem inactiva a l'espera de la normativa definitiva, ja que la Generalitat té previstos canvis normatius", ha explicat el regidor Garcia.

Mapa de la ZBE de Manresa (en blau fosc a partir de 2028 i en ratllat a partir de 2030)

AjM

Una futura ampliació a partir del 2030

La normativa catalana actual obliga que les ZBE abastin almenys el 25% de la superfície residencial. Per aquest motiu, l'Ajuntament ja preveu una segona fase d'ampliació el 2030, que faria créixer la ZBE fins als 0,56 km2, cobrint així un 26% de la superfície residencial i afectant el 16,4% de la població. Tot i així, el percentatge seguiria sent inferior al 84% plantejat l'any passat. La segona fase d'ampliació afectaria el centre comercial de la ciutat a la zona de carrer Guimerà i primer tram del Passeig, "una zona que ja serà principalment per a vianants, llavors", han recordat.

El regidor Garcia ha destacat que aquesta nova proposta s'alinea amb els plantejaments d'altres ciutats catalanes com Girona, Lleida o Sabadell, que també han optat per ZBE més acotades.

Pocs episodis de contaminació i absència de multes

La proposta de Manresa contempla que no hi hagi sancions ni limitacions d'accés als vehicles fins com a mínim el 2028. Fins i tot els vehicles sense etiqueta podran circular-hi amb normalitat, ja que la ZBE només s'activaria en casos d'alta contaminació. De fet, la ciutat manté nivells molt baixos de diòxid de nitrogen (NO2) i en els últims 15 anys no ha superat mai el llindar de 40 micrograms per metre cúbic.

Segons Aloy, la decisió de mantenir la ZBE inactiva però legalment aprovada permet a Manresa continuar accedint als fons estatals mentre es manté el compromís amb la ciutadania de no aplicar mesures punitives injustificades.

Com saber si el meu vehicle té etiqueta?

La Direcció General de Trànsit (DGT) classifica els vehicles en funció de la seva eficiència energètica. N'hi ha quatre categories:

Etiqueta 0 emissions (blava): Vehicles elèctrics i de pila d'hidrogen.

Etiqueta ECO (blava i verda): Híbrids i híbrids endollables amb autonomia limitada.

Etiqueta C (verda): Gasolina matriculats des de 2006 i dièsel des de 2014.

Etiqueta B (groga): Gasolina des del 2000 i dièsel des del 2006.

Els vehicles sense etiqueta són els més antics (gasolina anteriors a l'any 2000 i dièsel anteriors al 2006) i serien els únics afectats en una hipotètica activació de la ZBE en un futur.