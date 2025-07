Foto Art Manresa serà l'entitat administradora de la Festa de la Llum 2026

El plenari de l'Associació Misteriosa Llum, celebrat el passat 25 de juny al Centre Cultural el Casino de Manresa i presidit per l'alcalde Marc Aloy, va escollir Foto Art Manresa com a nova entitat administradora de la Festa de la Llum 2026. L'entitat de fotografia rellevarà el Club Atlètic Manresa, que ha ocupat aquest rol durant el 2025, i serà l'encarregada de coordinar diversos elements centrals de la festivitat de l'any vinent.

La Festa de la Llum, que se celebra cada 21 de febrer per commemorar el Misteri de la Llum el 1345, és una celebració amb un fort arrelament ciutadà. Reconeixements com el de Tresor del patrimoni cultural immaterial de Catalunya i Andorra (des de l'any 2009) o el de Patrimoni Festiu de Catalunya (des de 2015) constaten la rellevància d'aquesta tradició dins el panorama cultural del país.

Una entitat que vetlla pel llegat i la renovació

L'administració de la Festa de la Llum recau cada any en una entitat local diferent, amb la voluntat d'enriquir la celebració i fer-la més diversa, plural i oberta a la ciutadania. L'elecció de l'entitat administradora es fa habitualment en funció d'efemèrides destacades, com ara aniversaris significatius. Aquest relleu anual permet que diferents col·lectius de la ciutat aportin la seva mirada i dinamitzen la festa a través d'actes propis.

Les funcions de l'entitat administradora inclouen propostes com la tria de la persona encarregada del pregó, la incorporació d'un acte propi amb significació i rellevància especial, i la participació en l'organització global de la festivitat, coordinadament amb l'Ajuntament de Manresa, l'Associació Misteriosa Llum i altres entitats implicades.

Alhora, el fet d'assumir aquesta responsabilitat té un valor afegit per a l'entitat seleccionada: representa una oportunitat per mostrar-se a la ciutat i guanyar visibilitat en l'àmbit públic.

Foto Art Manresa, una trajectòria de compromís amb la fotografia

L'entitat escollida per a l'any 2026, Foto Art Manresa, va néixer l'any 1976 a iniciativa de catorze socis fundadors: Robert Gardeñas, Modest Francisco Erill, Joan Segon, Esteve Boix, Santi Bajona, Roberto Andrés, Joan Planell, Jose Luis Rodríguez, Ramon Grau, Vicenç Orriols, Carme Serra, Rosalina Camps, Enric Casas i Albert Vidal. La seva creació va recollir el llegat d'una entitat anterior, el Foto Club Manresa, que va estar activa entre els anys 1960 i 1970 com a secció del Centre Excursionista de la Comarca del Bages, i de la qual formaven part diversos dels impulsors del nou projecte.

Des dels seus inicis, Foto Art Manresa s'ha consolidat com un referent cultural a la ciutat i ha treballat per fomentar la fotografia com a forma d'expressió artística i cultural. Actualment compta amb 135 socis i té la seva seu al Casal de les Escodines, al carrer Sant Bartomeu, 50. Presidida per Bernat Bozzo Closas, l'entitat manté una activitat regular i dinàmica, amb concursos, tallers, exposicions, trobades i altres iniciatives obertes tant a aficionats com a professionals de la imatge.

Gràcies a la implicació activa dels seus membres, Foto Art Manresa ha sabut mantenir viu un esperit col·laboratiu i creatiu que ha contribuït a enriquir el teixit cultural manresà durant prop de cinquanta anys.

Renovació a l'Associació Misteriosa Llum

La reunió plenària del 25 de juny també va aprovar el relleu a la presidència de l'Associació Misteriosa Llum, l'ens que vetlla pel manteniment, els valors i la continuïtat de la Festa de la Llum. Josep Guardiola Tobella serà el nou president de l'associació, en substitució de Jesús Sagués Llompart, que continuarà formant part de la junta com a vocal.

La nova direcció es completa amb Marc Bernadich Màrquez, que assumirà el càrrec de tresorer, i Sònia Díaz Casado, que exercirà de secretària. El nou equip pren el relleu amb la responsabilitat de mantenir el prestigi i la vitalitat d'una festa que és símbol identitari de Manresa.

Cap a la Festa de la Llum 2026

Amb la designació de Foto Art Manresa com a nova entitat administradora, comença un nou cicle de preparatius per a la celebració de la Festa de la Llum 2026. Durant els pròxims mesos, l'entitat treballarà conjuntament amb l'Ajuntament i amb l'Associació Misteriosa Llum per definir els continguts del programa i aportar-hi el seu segell propi.

La tasca de l'entitat administradora va més enllà de la logística i l'organització d'actes: també implica una reflexió sobre els valors i significats de la festa. La mirada artística i visual que Foto Art Manresa pot aportar obre noves possibilitats per a una proposta creativa que connecti amb el relat simbòlic de la Llum i amb les inquietuds de la ciutadania contemporània.

Amb la seva llarga trajectòria, el seu compromís cultural i la seva capacitat de mobilització, Foto Art Manresa s'encamina a jugar un paper clau en una de les celebracions més emblemàtiques del calendari manresà. La ciutat ja mira cap al 21 de febrer de 2026 amb l'esperança que, un cop més, la Festa de la Llum torni a ser un espai de trobada, memòria i projecció compartida.