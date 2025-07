Manresa commemorarà els 50 anys de les últimes detencions franquistes amb un programa coral

L'Ajuntament de Manresa ha presentat un ampli programa d'actes per commemorar els 50 anys de les últimes detencions franquistes a la ciutat. El cicle començarà per la Festa Major i s'allargarà fins al novembre. El programa també vol recordar l'oposició antifranquista i la lluita per la recuperació dels drets socials i polítics.

Un programa per fer memòria i defensar la democràcia

Aquest divendres s'ha representat a l'Ajuntament de Manresa el programa 1975: 50 anys de les detencions de militants antifranquistes a Manresa. La lluita per la recuperació dels drets i les llibertats, una proposta coral per recordar i reivindicar la repressió viscuda a la ciutat durant l'octubre del 1975, en les últimes setmanes del franquisme.

A la roda de premsa hi han participat Marc Aloy, alcalde de Manresa, Tània Infante, regidora de Cultura i Llengua, i Josep Fuentes, històric militant de Comissions Obreres i represaliat pels fets que es commemoren. Juntament amb entitats i institucions de la ciutat, han volgut destacar que aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de fer memòria, posar en valor la resistència antifranquista i construir una societat més lliure i democràtica.

Un inici per Festa Major: itineraris i exposicions

El programa arrencarà el 29 d'agost, dins les Visites a la Manresa Desconeguda de la Festa Major, amb un itinerari guiat pels escenaris de la repressió franquista del 1975. Serà una visita que reviurà els llocs on es van viure les detencions, tortures i interrogatoris que van marcar les darreres setmanes de la dictadura a la ciutat.

L'endemà, dissabte 30 d'agost, s'inaugurarà al Museu de Manresa una exposició elaborada per l'Assemblea Democràtica del Bages, que es podrà visitar fins al 28 d'octubre. La mostra repassarà els fets d'aquells dies, així com el context de resistència política, sindical i social que es vivia al territori.

Un acte institucional en homenatge als represaliats

El 8 d'octubre, el Saló de Sessions de l'Ajuntament acollirà un acte institucional de reconeixement a les persones represaliades pel franquisme, coincidint amb el 50è aniversari del començament de les detencions del 1975.

Entre el 9 i el 16 d'octubre d'aquell any, un total de 25 persones van ser detingudes a Manresa per haver participat en la difusió d'una octaveta clandestina de Comissions Obreres. En ella s'hi denunciaven les execucions de cinc militants d'ETA i del FRAP i es reclamaven millores laborals i llibertats fonamentals. Moltes de les persones arrestades van ser torturades, humiliades i amenaçades, i les seves famílies també van patir la repressió.

Una quinzena d'activitats fins al novembre

El programa es completarà amb una vintena d'activitats culturals i divulgatives, pensades per a tots els públics, amb la voluntat d'explicar el que va suposar la repressió franquista durant gairebé quatre dècades. Algunes de les activitats previstes són:

Visites guiades a l'exposició del Museu de Manresa

Taules rodones i conferències sobre memòria històrica

Exposicions a l'Espai Plana de l'Om i a les biblioteques del Casino i l'Ateneu

a l'Espai Plana de l'Om i a les biblioteques del Casino i l'Ateneu Representacions teatrals vinculades als drets civils i polítics

vinculades als drets civils i polítics I un cicle especial del Festival Clam, que se celebrarà a Manresa del 17 al 26 d'octubre i que inclourà la projecció de cinc pel·lícules internacionals que reflexionen sobre el naixement i els efectes del feixisme.

Moltes d'aquestes activitats comptaran amb la participació directa de testimonis dels fets de l'any 1975, així com amb familiars de les persones represaliades, convertint els actes en espais de diàleg entre generacions.

Una commemoració col·lectiva i compartida

Aquest cicle de memòria ha estat elaborat de manera col·lectiva per diverses entitats de la ciutat, entre les quals hi ha: l'Ajuntament de Manresa, el Museu de Manresa, l'Associació Memòria i Història de Manresa, el Centre d'Estudis del Bages, Comissions Obreres, Foment de la Memòria Popular, El Pou de la Gallina, la Fira Mediterrània, el Clam, el Galliner, Manresana d'Equipaments Escènics, Viure i Conviure, les biblioteques Ateneu les Bases i del Casino i el cicle Tocats de Lletra.

El programa compta amb el suport institucional de la Generalitat de Catalunya -a través del Memorial Democràtic- i la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona. Totes les entitats impulsores comparteixen la voluntat de fer memòria dels fets, divulgar-los i contribuir a la construcció d'una societat basada en la justícia, la llibertat i els drets humans.

Programa

29 d'agost (Festa Major), 17 a 20 h

1975: Els espais de la repressió - Visites a la Manresa Desconeguda

Recorregut guiat pels espais que van ser escenari dels principals fets que l'any 1975 van acabar amb la detenció i repressió a Manresa d'activistes de Comissions Obreres (CCOO) i del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), just abans de la mort del dictador.

Inici de la visita: a la Casa Caritat, Plaça Cots, 5-7

Durada de la visita: aproximadament 1 hora i mitja

Visita parcialment accessible a persones amb mobilitat reduïda.

Organitza: Ajuntament de Manresa amb la col·laboració del Centre d'Estudis del Bages, CCOO, Associació Memòria i Història de Manresa, Fundació Turisme i Fires de Manresa

30 d'agost (Festa Major), 19 h al Museu de Manresa

L'Assemblea Democràtica del Bages: una pionera oposició al franquisme

Inauguració de l'exposició de Memòria en Xarxa a l'entorn de les Assemblees Democràtiques de Manresa i el Bages.

Es podrà visitar fins al 26 d'Octubre

Organitza: Museu de Manresa - Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració de l'Associació Memòria i Història de Manresa (AMHM)

3 de setembre, 19.30 h Centre Cultural el Casino

Manresa, 1975: repressió i coratge

Taula rodona amb la participació de diversos ponents i presentació de la revista El Pou de la gallina de setembre, que dedica el tema central a analitzar els fets que es van produir a la ciutat, ara fa mig segle.

6 de setembre i 18 d'octubre, 11 h Museu de Manresa

L'Assemblea Democràtica del Bages: una pionera oposició al franquisme

Visites comentades a l'exposició a càrrec de persones que varen participar a l'Assemblea Democràtica del Bages.

Imprescindible reserva prèvia a museudemanresa.cat

Organitza: Museu de Manresa - Ajuntament de Manresa, amb la col·laboració de l'Associació Memòria i Història de Manresa (AMHM)

8 d'octubre, 19 h al Saló de Sessions

Acte institucional de 'Ajuntament de Manresa en reconeixement i homenatge als represaliats

Organitza: Ajuntament de Manresa amb la col·laboració de Comissions Obreres

9 d'octubre, 18 h Teatre conservatori

Fantasmes de guerra

Teatre familiar amb la Companyia de Comediants La Baldufa

Cal treure entrades a kursaal.cat

Organitza: Fira Mediterrània de Manresa, Manresana d'Equipaments escènics, El Galliner, Ajuntament de Manresa

12 d'octubre, 10.30 h Museu de Manresa

Paraules justes: taller de pancartes, octavetes i altres elements d'escriptura a l'espai públic

Un taller creatiu per fer sentir la teva veu, compartir idees i crear la teva pancarta! En aquest taller, ens inspirem en el context de lluita i transformació que ens mostra l'exposició “L'Assemblea Democràtica del Bages: una pionera oposició al franquisme” per reflexionar sobre com podem expressar les nostres idees i desitjos per al món en què vivim. La creativitat serà la nostra eina per donar veu a les nostres reflexions, ja sigui a través d'una pancarta que mostri un missatge contundent o d'una octaveta que convidi a la reflexió col·lectiva. Activitat dinamitzada per Berta Fontboté Pradilla, educadora especialitzada en mediació artística. Activitat familiar. Edat recomanada: a partir de 6 anys.

Imprescindible reserva prèvia a museudemanresa.cat

Organitza: Museu de Manresa - Ajuntament de Manresa i Diputació de Barcelona.

Del 13 d'octubre a l'1 de novembre, Espai Plana de l'Om

Franquisme a Manresa 1939-1975. Resistència repressió

Inauguració de l'exposició: 13 d'octubre a les 7 de la tarda

Horaris de visita: els propis de la Plana de l'Om

Organitza: Ajuntament de Manresa i Foment de la Memòria Popular amb la col·laboració de Comissions Obreres

Del 17 al 26 d'octubre

Festival Clam - Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya

Enguany el Clam es concentra en la tragèdia al voltant de l'oblit. En un context on els discursos autoritaris, l'abandó institucional i la manipulació del passat guanyen terreny, la memòria democràtica es troba en greu perill arreu del planeta. Hem seleccionat 5 obres mestres de la història del cinema que posen la seva atenció en els efectes i el naixement del feixisme en societats com la nostra. El cicle s'ha programat en estreta col·laboració amb l' Associació Memòria i Història de Manresa (Memòria.cat) i inclourà debats, lectures de textos i el desenvolupament del programa de Ciència Ciutadana que va iniciar el certamen fa quatre anys amb la Fundació Universitària del Bages.

Paral·lelament es concedirà el PREMI D'HONOR A PILAR AYMERICH PUIG, fotògrafa l'obra de la qual ha estat clau per a documentar les lluites socials, feministes i culturals durant el franquisme, la Transició i la democràcia. Amb una mirada sensible i compromesa, Aymerich no només va captar moments històrics, sinó que va donar visibilitat als rostres silenciats de la resistència, especialment a les dones. El seu arxiu és també un relat visual de la dignitat col·lectiva, construït des de l'empatia i l'observació crítica. Els actes vinculats a la celebració del Premi d'Honor a Pilar Aymerich inclouran l'exposició d'alguns dels seus treballs fotogràfics més emblemàtics, la projecció del seu censurat curtmetratge ‘Entreacto' i l'estr ena d'una entrevista inèdita en format de curtmetratge realitzada recentment per Joaquim Aloy i Salvador Redó, de Memòria.cat.

Del 27 d'octubre al 28 de novembre, Biblioteca Ateneu Les Bases

Paco Candel i els altres: un retrat literari de la immigració a Catalunya

Exposició produïda pel Memorial Democràtic

Inauguració: dilluns 27 d'octubre a les 7 de la tarda amb una conferència dins el cicle Tocats de Lletra

Horaris de visita: els propis de la biblioteca

Organitza: Ajuntament de Manresa i Foment de la Memòria Popular amb la col·laboració de Comissions Obreres i Centre d'Estudis del Bages

Biblioteca Humana i activitats complementàries: Fundació Paco Candel

30 d'octubre, 19 h al Centre Cultural el Casino

La repressió franquista a Manresa l'any 1975. El paper de les famílies i la solidaritat

Conferència de Gal·la García Casarramona sobre els efectes de les detencions del 1975 Organitza: Comissions Obreres

Dissabte de novembre a determinar

Visita guiada a la Model

Organitza: Comissions Obreres

A partir del 7 de novembre, a la Biblioteca del Casino

Vencedors i vençuts

Exposició produïda pel Memorial Democràtic

Inauguració: 7 de novembre a les 7 de la tarda

Horaris de visita: 10 h a 20.30h Dilluns tarda, diumenge matí.

Organitza: Foment de la Memòria Popular

12 de novembre, 17 h al Casal Cívic El Castell

Manresa 1975. Testimonis de la lluita per la democràcia

Taula rodona amb protagonistes del moment

Organitza: Associació Viure i Conviure

13 de novembre, 19 h al Kursaal

L'Enterrador

Obra de teatre sobre la nostra memòria històrica. Un actor prepara un monòleg. El personatge que interpreta ha d'enterrar, com cada dia, els afusellats que li porten al cementiri. Enterrar… o desenterrar?

Cal treure entrades a kursaal.cat

Organitza: El Galliner, Manresana d'equipaments escènics

16 de novembre, 18 h Teatre Conservatori

El mestre i el mar

Teatre d'Eu Manzanares

Cal treure entrades a kursaal.cat

Organitza: Manresana d'Equipaments, Manresa Cultura, El Galliner, Ajuntament de Manresa

20 de novembre, 19 h a l'Espai Plana de l'Om

20 N. La fi del dictador i la pervivència del franquisme sociològic

Ponent: Antoni Segura i Mas, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona.

Organitza: Associació Viure i Conviure amb el suport de l'Ajuntament de Manresa

22 de novembre, 18 h al Teatre Conservatori

No passaran! Feixisme, ni ara ni mai

Cor Incordis i Commoners Choir

Cal treure entrades a kursaal.cat

Organitza: Manresana d'Equipaments, Manresa Cultura, El Galliner, Ajuntament de Manresa

Altres accions