Sant Joan de Vilatorrada impulsa una nova plantació d'arbres per mitigar el canvi climàtic

Sant Joan de Vilatorrada ha dut a terme una plantació d'arbrat en diversos punts del nucli urbà, en el marc d'un projecte subvencionat per la Diputació de Barcelona per un valor de 67.352,44 euros. Aquesta iniciativa forma part d'un pla més ampli de mitigació del canvi climàtic, amb l'objectiu de recuperar zones amb manca d'ombra i potenciar l'ús dels espais públics durant les hores més caloroses.

El canvi climàtic és una realitat cada vegada més palpable, i molts ajuntaments prenen mesures concretes per fer front a les seves conseqüències. Sant Joan de Vilatorrada no és una excepció. Recentment, l'Ajuntament ha executat un projecte de plantació d'arbrat en diferents espais del municipi amb l'objectiu de mitigar els efectes de les altes temperatures i millorar la qualitat ambiental.

Aquest projecte, finançat amb una subvenció de 67.352,44 euros concedida per la Diputació de Barcelona, s'emmarca en un conjunt d'actuacions que inclouen també la instal·lació de tendals per proporcionar ombra a zones on la radiació solar és especialment intensa. La plantació d'arbres suposa una acció directa i visible per incrementar la cobertura vegetal i crear microclimes més frescos.

La intervenció s'ha planificat per donar continuïtat a la vegetació existent i reparar les mancances actuals provocades, en part, per la pèrdua d'arbres a causa d'episodis climàtics adversos o per dissenys urbans que no havien contemplat l'ombra com a element clau. Així mateix, es pretén afavorir l'ús i gaudi dels espais públics en hores de més calor, un factor que esdevé fonamental per fomentar la vida social i el benestar de la població.

Quatre blocs ben diferenciats

1. De nucli urbà a zona esportiva

En aquest tram paral·lel al canal que travessa el municipi s'ha realitzat una plantació significativa de Celtis australis, conegut com a llentiscle, un arbre que destaca per la seva capacitat d'adaptació i per oferir una bona ombra. També s'han plantat exemplars de Melia Azederanch, un arbre ornamental que combina una bona estètica amb propietats per refrescar l'ambient. Aquesta combinació contribueix a crear un corredor verd que facilita la connexió entre el centre del poble i les instal·lacions esportives.

2. Zona del cementiri

En aquest espai s'ha apostat per la plantació de Melia azederanch, un arbre de fulla caduca que proporciona ombra a l'estiu i deixa passar la llum durant l'hivern, un aspecte que també afavoreix la integració amb l'entorn i el confort dels visitants.

3. Restitució d'arbres al Passeig del Riu

Aquesta acció respon a la necessitat de reposar exemplars morts situats als escocells del carrer Passeig del Riu. En aquest cas, s'ha optat per plantar Carpinus, arbres robustos i resistents que milloraran l'ombra i la qualitat ambiental d'aquesta via transitada pels veïns.

4. Zona esportiva

Finalment, a l'entorn de la zona esportiva s'ha procedit a la plantació de Pinus pinea, una espècie autòctona que proporciona ombra i contribueix a l'enriquiment paisatgístic. Aquestes pinedes també tenen un paper important en la regulació del microclima local i en la protecció contra el vent.

Amb aquesta intervenció, l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada reafirma el seu compromís amb les polítiques de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic, fent que el municipi sigui més resilient i agradable per als seus habitants. A més a més, aquestes accions ajuden a sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de preservar i augmentar les zones verdes per garantir un futur més sostenible.

Es preveu que la nova arbrada comenci a tenir un impacte visible en els propers mesos, quan els arbres creixin i comencin a oferir un sostre natural que alleugereixi les condicions tèrmies en dies d'estiu. Aquesta iniciativa es suma a altres esforços municipals encaminats a millorar la qualitat de vida i l'adaptació als efectes del canvi climàtic.