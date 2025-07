La Teen's League 2025 tanca la seva primera edició amb èxit a Sant Joan de Vilatorrada

La Teen's League 2025, una competició de futbol sala inspirada en el format de la King's League i adreçada a joves de 5è de primària a 4t d'ESO, viu aquest divendres la seva jornada final amb vuit partits d'eliminatòries, entrega de trofeus i actuacions en directe. Amb la normativa centrada en el fair play, el respecte i l'equitat, el torneig s'ha consolidat com una proposta esportiva innovadora i inclusiva per al jovent de Sant Joan de Vilatorrada.

La competició, organitzada per Àlex Casanova i l'entitat Aferc amb el suport del Futsal Athlètic Vilatorrada i la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament, ha reunit vuit equips i prop de 70 participants. Sis equips provenen de l'Institut Quercus, un altre representa el Femení de l'Athletic Vilatorrada i el vuitè, El Pueblo, s'ha format amb joves que inicialment no trobaven equip. De dilluns a dijous s'han disputat vuit partits cada tarda, i aquest divendres el pavelló acull la fase Champions amb les eliminatòries finals, entrega de premis individuals i col·lectius, actuacions de ball a càrrec de @pas_a_dos i una retransmissió en directe per Twitch amb @laKconlaX. Més de 30 patrocinadors locals han donat suport a una iniciativa que ha sabut combinar esport, comunitat i diversió.