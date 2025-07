Àlex Iglesias torna al CE Manresa després de passar pel Terrassa i la UE Sant Andreu

El CE Manresa ha anunciat el retorn d'Àlex Iglesias, lateral esquerre i migcampista nascut l'any 2002, que la temporada passada va jugar al FC Terrassa i a la UE Sant Andreu. El jugador torna a la disciplina manresana amb un contracte d'un any més un d'opcional.

Un retorn amb passat manresà

Iglesias, que es va formar al futbol base del CE Manresa, reforça l'equip de cara al curs 2025-26. El club celebra la seva incorporació destacant que "torna a casa un dels nostres", en referència al seu vincle amb l'entitat del Congost fins a la temporada 2023-24.

La darrera temporada, el futbolista va militar primer al FC Terrassa i posteriorment a la UE Sant Andreu, tots dos de Segona RFEF. La seva polivalència el fa apte tant per actuar com a lateral com en posicions de mig del camp, un recurs valuós per al tècnic Sergi Trullàs.