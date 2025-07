Carles Fernández, nou president del FC Joanenc amb el 67% dels vots

L'exjugador Carles Fernández encapçalarà la nova junta del FC Joanenc després de guanyar les eleccions d'aquest dimecres amb un ampli suport de la massa social. Acompanyat d'un equip format per noms vinculats a la història recent del club, Fernández comença una etapa amb objectius clars: enfortir el futbol base, consolidar el primer equip i aprofundir l'arrelament al poble.

Una nova direcció nascuda del sentiment de club

Carles Fernández ha estat escollit nou president del FC Joanenc després de guanyar les eleccions celebrades aquest dimecres amb un 67% dels vots. L'excapità del primer equip, que va defensar la samarreta groga durant dotze temporades, s'ha imposat a l'altre candidat, l'exjugador de bàsquet Oliver Fuentes, encapçalant la candidatura Sentim el Groc, una proposta que ha generat una gran adhesió entre jugadors, tècnics, famílies i simpatitzants de l'entitat.

El seu projecte, marcat pel compromís, la transparència i una clara voluntat de futur, vol portar el club a una nova etapa basada en la identitat i el creixement. “Volem que el Joanenc sigui un projecte compartit, viu i integrador, que cuidi el seu passat i s'enfoqui decididament cap al futur”, va afirmar Fernández després de conèixer el resultat.

L'equip que l'acompanyarà reflecteix aquesta aposta per les arrels i l'experiència dins del club. Martí Payeras, actual capità del primer equip, ocuparà la vicepresidència, mentre que Alberto Criado, també exjugador, assumirà la vicepresidència econòmica. El secretariat quedarà en mans d'Aitor Rodriguez, un altre antic jugador del Joanenc.

Prioritats: futbol base, consolidació esportiva i comunitat

El nou equip directiu té previst desplegar en les properes setmanes un pla d'acció que començarà pel reforç del futbol base. "Els infants i joves són l'ànima del club, el seu present i futur", apunten des de Sentim el Groc. En aquest sentit, volen oferir millores en l'acompanyament formatiu, en la comunicació amb les famílies i en la qualitat dels serveis esportius.

Un altre dels objectius serà consolidar el primer equip a Primera Catalana, mantenint l'aposta per un model esportiu basat en el talent local i els valors de compromís i treball en equip. A més, el nou projecte vol reforçar el vincle entre el club i el poble, amb accions per augmentar la presència del Joanenc en la vida social de Sant Joan i per implicar més activament l'entorn en la vida del club.

Una nova etapa amb visió i responsabilitat

Amb el suport majoritari dels socis, Sentim el Groc ha demostrat que la connexió amb les emocions, la història i les aspiracions de la comunitat és un actiu poderós. El FC Joanenc enceta ara una etapa marcada per l'esperança i la responsabilitat, amb la voluntat de construir un projecte sòlid i cohesionat, capaç de respondre als reptes del present sense renunciar als valors que l'han fet gran.

La nova junta directiva ja treballa en la planificació de la temporada 2025-26, amb la mirada posada tant en els resultats esportius com en l'enfortiment de l'estructura interna.