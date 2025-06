El Joanenc torna a Primera Catalana (1-0)

El Joanenc tornarà a jugar a Primera Catalana la propera temporada després de vèncer aquest dissabte el Puig-reig 1-0 en el partit de tornada de la darrera eliminatòria d'ascens. Al Berguedà, el partit d'anada havia finalitzat en empat a zero.

El gol de Castilla ja avançada la segona part ha servit als de Sant Joan de Vilatorrada per aconseguir tornar a Primera després d'haver perdut la categoria la temporada passada. La propera temporada, hi haurà quàdruple presència bagenca a Primera Catalana: a més del Joanenc, hi haurà la Pirinaica, el Nàstic Manresa i el Cardona.