A la Pirinaica se li escapa l'ascens a la lliga Elit al darrer minut (2-0)

La Pirinaica no ha pogut completar la millor temporada de la seva història amb la cirereta al pastís i ha perdut 2-0 al camp del Júpiter en l'eliminatòria definitiva d'ascens a la lliga Elit. A més, la derrota s'ha produït de manera cruel, amb el gol definitiu anotat per Monsó al minut 89, a tocar del final de l'encontre i quan tots dos equips es preparaven per a la pròrroga. Els de Romans Carrillo havien guanyat l'anada a la Mion 1-0.

Punt i final a una temporada espectacular de la Pirinaica. Una temporada en que ha anat de menys a més, entrant en el play-off d'ascens a l'última jornada i superant una primera eliminatòria amb el factor de camp en contra, i gairebé fent-ho amb la segona i definitiva.

Després de l'1-0 a Manresa de diumenge passat, la Pirinaica es desplaçava a Barcelona amb la voluntat de fer valer l'avantatge. Durant la primera mitja part ho ha aconseguit, però només començar el segon període, Daniel Sánchez estrenava el marcador i igualava l'eliminatòria. El partit ha mantingut l'equilibri, però a la recta final, ja al minut 89, Monsó ha anotat el gol definitiu que donava la plaça d'ascens al Júpiter i deixava els de la Mion a les portes del somni.

El resultat d'aquesta eliminatòria no pot esborrar la grandíssima temporada que han realitzat els homes de la Mion, que el proper curs continuaran a Primera Catalana, compartint grup amb el Nàstic Manresa, i amb el Cardona i el Joanenc, que ha confirmat l'ascens aquest diumenge.