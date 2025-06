L'Avinent Manresa masculí aconsegueix la permanència a Primera Divisió

L'equip masculí absolut de l'Avinent Manresa ha assolit de manera brillant la permanència a la Primera Divisió Estatal d'atletisme, després d'imposar-se aquest dissabte a l'octogonal de permanència del Campionat d'Espanya de Clubs-Liga Joma, disputat a Durango. Amb una actuació coral excel·lent i quatre victòries individuals, la formació bagenca ha dominat la jornada amb 106 punts, superant en set l'amfitrió Durango Tirol Taldea (99 punts). El CA Safor-Teika de València ha completat el podi amb 97 punts. Al final, l'Avinent Manresa ha finalitzat la temporada a Primera Divisió en novena posició, una fita destacada que corona una temporada regular i competitiva dels manresans.

Triomf de rècord amb relleus brillants

La jornada s'ha tancat amb una victòria exultant a la prova de relleus 4x400 metres, on el quartet format per Marc Garcia, Arnau Pujols, Oriol Vergés i Biel Cirujeda ha aturat el cronòmetre en 3'15”00, establint un nou rècord absolut del club. Un final de festa a l'alçada de l'objectiu assolit.

Grans resultats individuals

El conjunt manresà ha mostrat una gran solidesa en totes les disciplines, amb presència destacada tant en velocitat com en salts, llançaments i fons. Les quatre victòries individuals han arribat de la mà de:

Lluís Toledo , 1r en salt d'altura (1,95 m)

, 1r en salt d'altura (1,95 m) Martí Serra , 1r en perxa (4,76 m)

, 1r en perxa (4,76 m) Jan Díaz , 1r en llargada (7,15 m)

, 1r en llargada (7,15 m) Relleu 4x400, 1r amb 3'15”00 (nou rècord del club)

Altres actuacions remarcables inclouen:

Biel Díaz , 2n als 110 m tanques amb 14”39

, 2n als 110 m tanques amb 14”39 Mathieu Dunand , 3r als 100 m llisos (10”84)

, 3r als 100 m llisos (10”84) Oriol Vergés , 3r als 200 m llisos amb marca personal (22”10)

, 3r als 200 m llisos amb marca personal (22”10) Biel Cirujeda , 3r als 400 m llisos (48”52)

, 3r als 400 m llisos (48”52) Jan Díaz , 3r a llargada (7,15 m)

, 3r a llargada (7,15 m) Clément Darquès , 3r al disc (45,46 m) i membre del 4x100

, 3r al disc (45,46 m) i membre del 4x100 David Martín, 3r al martell (56,51 m)

També van destacar les marques personals de Pau Aiguadé als 1.500 (3'52”95), Gonçalo José Sousa als 3.000 llisos (8'27”52) i Nicolas Michael-Lenclós als 3.000 obstacles (9'25”24).

Un equip complet i competitiu

L'Avinent Manresa ha demostrat una gran profunditat de plantilla, situant-se per davant d'equips històrics com RC Celta de Vigo o Atletismo Badajoz. Les dues darreres posicions de la jornada, que suposen el descens a Segona Divisió, han estat per a Atletismo Portugalete (82,5 punts) i CA Elche (70 punts).