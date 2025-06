Meritxell Soler s'imposa a la Mitja Marató d'Olomouc i tanca amb èxit la seva gira txeca

A la tercera ha anat la vençuda. Després de dues excel·lents segones posicions a les mitges maratons de Karlovy Vary (17 de maig, 1h11'47") i Ceské Budèjovice (31 de maig, 1h12'29"), Meritxell Soler (Puma) ha aconseguit aquest dissabte un merescut triomf a la Mitja Marató d'Olomouc, també a la República Txeca, amb una marca d'1h11'53".

La fondista bagenca ha superat en una cursa exigent l'atleta hongaresa Nóra Szabó, que ha arribat 9 segons més tard (1h12'02"). El podi l'ha completat l'ucraïnesa Mariia Mazurenko, amb un temps d'1h12'08". L'alemanya Deborà Schöneborn ha estat quarta (1h14'05") i la també ucraïnesa Olga Nyzhnyk ha tancat el top-5 amb 1h14'41".

La cursa ha estat marcada per la calor intensa i la presència de 6.500 atletes de 54 països. Soler ha construït el seu triomf a partir del quilòmetre 9, moment en què ha pres uns metres d'avantatge respecte a les seves rivals, i ha sabut mantenir la distància fins a la meta. Aquesta victòria confirma el gran estat de forma de l'atleta de Sant Joan de Vilatorrada i la consolida entre les grans especialistes europees de mitja distància.

Gira txeca completada amb nota

Amb aquest resultat, Meritxell Soler tanca una gira de tres mitges maratons en només quatre setmanes, totes elles a la República Txeca, i amb uns resultats notables: dues segones posicions i una victòria. L'esforç sostingut durant aquest cicle de competicions confirma la seva regularitat i competitivitat al més alt nivell internacional.

Propera parada: València

Soler preveu posar punt final a la temporada estiuenca amb una cursa de 10 quilòmetres, possiblement a Croàcia, abans de fer un parèntesi de descans actiu. Després, començarà la preparació específica per a dos dels grans objectius de la tardor: la Mitja Marató de València (26 d'octubre) i, sobretot, la Marató de València del 7 de desembre, una de les proves més ràpides i prestigioses del calendari mundial.

Per afrontar aquests reptes, l'atleta farà una estada de quatre setmanes a Iten (Kenya), una de les capitals mundials de l'entrenament en altitud. Aquest stage serà clau per acumular quilòmetres i qualitat de cara a la marató, on Soler espera millorar marca i continuar creixent com a fondista d'elit.

Amb aquesta victòria a Olomouc, Meritxell Soler reafirma el seu gran moment esportiu, completant una primera meitat d'any plena de constància i ambició, i es posiciona com una de les atletes a seguir de cara a la temporada de tardor.