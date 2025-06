El CP Manresa diu adeu al somni i perd la categoria (0-5)

Ha estat desesperant. El CP Manresa s'ha topat una i una altra vegada amb la defensa i la portera del Reus Deportiu i, quan no, amb la mala punteria. En canti, les del Baix Camp cada vegada que sortien de la seva defensa numantina, trobaven porta. El 0-5 final ha estat un càstig exagerat per a les del Pujolet en el partit definitiu per a la permanència a Nacional Catalana.

El somni ha durat tota una temporada, una temporada en que el CP Manresa ha anat de més a menys, i que en el play-out definitiu, en què arribava com a millor classificada de les quatre, ha vist com no aprofitava el factor pista en cap de les dues eliminatòries i, aquest dissabte ha confirmat el descens a Primera.