El Joanenc deixa amb vida el Puig-reig (0-0)

El futbol no ha estat just amb el Joanenc en el partit d'anada de la final d'ascens a Primera Catalana que s'ha disputat aquest diumenge a Puig-reig. Tot i dominar gairebé tot el partit i tenir ocasions per anar-se'n al descans 0-3, als bagencs els ha fallat la punteria i el 0-0 final ho deixa tot obert per a la tornada al camp municipal de Sant Joan de Vilatorrada.

Ja al minut 5, Cayuela s'ha trobat sol davant del porter local, al punt de penal, però el seu xut s'ha estavellat al travesser. El mateix Cayuela ha fallat, després, un penal encara a la mitja part. I per si això fos poc, quan es portava gairebé mitja hora de joc, Castilla ha rematat fora una falta lateral des de dins l'àrea petita.

La pilota no ha volgut entrar en un partit que s'ha jugat amb la presència de més de 150 aficionats bagencs que s'han desplaçat en dos autobusos fins a una població berguedana que els ha rebut amb molta hostilitat, tot i que no s'ha hagut de lamentar cap episodi més enllà de crits i insults.

Àngela Vila Sardans

El proper dissabte a les 6 de la tarda, Sant Joan de Vilatorrada acollirà el partit definitiu que decidirà qui puja a Primera Catalana.