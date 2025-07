Mor un home a Cardona en caure mentre intentava entrar a casa seva pel terrat

Un home va morir aquest cap de setmana a Cardona després de caure accidentalment mentre intentava entrar a casa seva des del terrat d'un immoble proper. Els fets van tenir lloc dissabte al vespre, al voltant de 2/4 de 10 de la nit, en un edifici del carrer de Manuel Desvalls, segons ha avançat Regió7 i ha confirmat NacióManresa.

L'home, que s'havia deixat les claus, va demanar ajuda als veïns per accedir al seu terrat a través del seu habitatge. Un cop dalt, va provar de passar d'un terrat a un altre, separats per una paret i una tanca d'uns dos metres, però en fer el salt va perdre l'equilibri i va caure dins del seu propi pati superior, que es trobava a un nivell més baix.

Atenció mèdica i tràgic desenllaç

Després de l'impacte, els veïns van sentir el cop i van avisar ràpidament els serveis d'emergència. Tant la Policia Local com el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar fins al lloc dels fets, on van atendre l'home in situ durant una llarga estona. Un cop estabilitzat, va ser evacuat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

Tot i l'atenció sanitària i els esforços per salvar-li la vida, les lesions patides -principalment al cap- eren molt greus. L'home va morir durant la matinada de diumenge a dilluns, segons han confirmat fonts properes.

Consternació al barri

Els fets han deixat molt afectats els veïns del carrer, que han expressat la seva incredulitat davant l'accident. Es tracta d'un succés tràgic i fortuït que ha commocionat aquesta zona residencial de la vila de Cardona.