Els grups municipals es conjuren per aconseguir el convent de les Caputxines per a Manresa

El ple municipal de Manresa debatrà aquest dijous una moció conjunta dels grups d'ERC, Junts, PSC, Fem Manresa, Impulsem i Nacionalista per reclamar que el convent de Sant Carles Borromeu (Caputxines), situat al carrer Talamanca, es traspassi al municipi per garantir-hi un futur d'ús públic i comunitari. La iniciativa parteix d'una proposta inicial de Junts que s'ha transaccionat amb la resta de formacions i ha assolit un acord polític gairebé unànime, amb l'única excepció de Vox.

L'origen de la moció és la voluntat expressa de la germana Pilar Lumbreras, última superiora de la comunitat religiosa i actualment l'única monja viva que ha conviscut al monestir. El passat 3 de juliol, en acte notarial signat a la ciutat, Lumbreras va manifestar la seva voluntat que la plena propietat del convent -amb totes les seves construccions, dependències i terrenys vinculats- sigui donada a la ciutat de Manresa.

Aquesta declaració es fonamenta, segons consta en l'acta notarial, en el compromís històric que la comunitat de les Germanes Clarisses Caputxines va adquirir amb Manresa fa gairebé quatre segles, quan es va establir a la ciutat gràcies, en gran part, al suport i voluntat dels seus habitants. La germana Pilar Lumbreras deixa constància que "la seva obligació moral és retornar el monestir a la ciutat que els va acollir i que en va facilitar la fundació".

Una voluntat clara: ús públic, social i cultural

La comunitat religiosa també manifesta la voluntat que l'espai sigui redefinit urbanísticament com a equipament d'utilitat pública. L'objectiu és que pugui tenir usos socials i culturals "en benefici del barri i de la ciutat", una idea que la moció recull literalment i fa seva com a compromís institucional.

A més, davant les dificultats legals i materials que pugui comportar la gestió de l'espai, la superiora ha proposat que el futur del convent sigui administrat per una fundació, integrada per persones de confiança que actuarien com a garants del compliment de les seves últimes voluntats.

Una oportunitat històrica per transformar el Barri Antic

El text que es votarà al ple reconeix "la tasca social, cívica i de transmissió de valors" que la comunitat religiosa ha aportat a Manresa al llarg de gairebé 400 anys. A més, emmarca l'operació com una oportunitat estratègica per revitalitzar el Barri Antic i el conjunt del Centre Històric, atès que el convent ocupa un dels espais amb més potencial del sector.

La moció insta l'Ajuntament a recollir les voluntats expressades davant notari, a continuar les gestions ja iniciades amb totes les parts implicades -inclosa la Federació de les Clarisses Caputxines amb seu a Cadis-, i a explorar totes les vies jurídiques per garantir que la ciutat adquireix la plena titularitat de l'edifici, preferentment com a donació.

També es compromet a redefinir el règim urbanístic del recinte per fer viable aquest nou ús públic, i a obrir el camí perquè el monestir esdevingui un nou equipament cívic i cultural obert al conjunt de la ciutadania.

Debat legal obert: qui és el propietari legítim?

La situació jurídica del convent no és, ara per ara, clara. Tot i que la germana Pilar Lumbreras ha estat reconeguda com a superiora local i ha viscut i gestionat el monestir durant dècades, la Federació de les Clarisses Caputxines -amb seu a Cadis- manté que la titularitat de la finca correspon a l'ordre i, per tant, el dret a disposar-ne també. Fa 400 anys, el prohom manresà Francesc de Salvany va posar 3.000 lliures per adquirir els immobles i mantenir les primeres monges a la ubicació actual del convent, però segons el dret canònic, el monestir seria de la federació.

Amb la moció conjunta, els grups municipals pretenen reforçar institucionalment la voluntat expressada per la comunitat que ha residit efectivament al convent i construir un front comú per defensar que l'espai quedi a disposició del bé comú. L'acord polític deixa clara la voluntat de la ciutat de ser receptora d'aquesta herència i d'assumir-ne el llegat i el futur.

Un missatge d'unitat política i compromís ciutadà

La proposta arriba al ple amb el suport de tots els grups del consistori -ERC, Junts, PSC, Fem Manresa, Impulsem i Nacionalistes- excepte Vox i envia un missatge clar d'unitat institucional. El debat es farà públic en la sessió ordinària de dijous, amb l'esperança que aquest consens serveixi per desencallar la situació i per iniciar els tràmits legals que permetin preservar el convent com a patrimoni actiu al servei de Manresa.

La moció, a més, pretén donar visibilitat a la importància històrica del monestir i al valor simbòlic i comunitari d'aquesta donació, que podria marcar un abans i un després en la relació entre patrimoni religiós i ús públic a la ciutat.