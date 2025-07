Manresa es prepara per celebrar les Festes de Sant Ignasi amb cultura i música

Un any més, els carrers i places del Centre Històric de Manresa es convertiran en escenari de les Festes de Sant Ignasi, que tindran lloc del 26 al 31 de juliol. El programa inclou una cinquantena d'actes de caràcter cultural, lúdic i participatiu, amb propostes per a tots els públics i una atenció especial als espais ignasians de la ciutat.

La diada de Sant Ignasi, el dijous 31 de juliol, serà la jornada central, però ja des de dies abans es podrà gaudir de diverses activitats, des de concerts fins a espectacles familiars, que busquen reforçar la connexió entre el patrimoni històric i la vida ciutadana.

Propostes destacades: de Mozart al Pou de Llum

Entre els plats forts d'aquesta edició destaca el concert Posta de Sons del dimarts 29 a 1/4 de 9 del vespre, que enguany tindrà com a protagonista Marta Shanti, artista i cantant que oferirà un duet acústic al Pou de Llum, coincidint amb la posta de sol. Aquesta proposta intimista busca fer vibrar l'espai amb la màgia de la música en directe.

El dimecres 30 de juliol, el Santuari de la Cova acollirà un altre dels actes centrals: un concert de música clàssica amb el Rèquiem KV 626 de Mozart, a càrrec de l'Orfeó Vigatà i l'Orquestra de Cambra de Vic, dirigits per Daniel Antolí i Plaza. El concert comptarà amb solistes com Elena Mateo, Ainhoa Aguilar, Ferran Mitjans i Ferran Albrich.

Ja el 31 de juliol, dia del patró, el programa inclou també activitats familiars com l'espectacle de l'Avi Lluís, que tindrà lloc a 2/4 de 6 de la tarda al carrer Sobrerroca, cantonada amb Serarols, per fer gaudir petits i grans.

Impuls turístic i cultural del Centre Històric

Les festes volen reivindicar el patrimoni cultural i ignasià de la ciutat, dinamitzant el Centre Històric com a espai viu i atractiu. L'organització va a càrrec de l'Associació de Comerciants Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, així com de diversos equipaments com la Cova de Sant Ignasi, la Seu i el Museu del Barroc de Catalunya.

La imatge gràfica de les festes torna a ser obra de l'il·lustrador bagenc Galdric Sala, que ha creat un cartell que sintetitza l'esperit festiu i patrimonial de la proposta. El programa complet es pot consultar a través del web de Manresa Turisme.